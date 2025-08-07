Neue Umfragen deuten noch auf eine große Skepsis der meisten Unternehmen in Baden-Württemberg hin. Vor allem die Verunsicherung durch den Zollkonflikt belastet sehr.
07.08.2025 - 05:00 Uhr
Gut zwei Wochen ist der Investitionsgipfel im Bundeskanzleramt her, als die Vertreter von rund 60 Unternehmen Investitionen von 631 Milliarden Euro bis 2028 in Aussicht gestellt haben. Wie viel davon längst eingeplant und wie viel neu war, ist bis heute offen. Kanzler Friedrich Merz lobte jedenfalls „eine der größten Investitionsinitiativen in den letzten Jahrzehnten“.