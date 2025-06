Ostdeutsche Unternehmen zeigen sich wieder optimistischer. Das Ifo-Institut verzeichnet einen überraschend starken Anstieg des Geschäftsklimas – und macht dafür einen zentralen Faktor verantwortlich.

dpa 02.06.2025 - 12:05 Uhr

Dresden - Die Stimmung in der ostdeutschen Wirtschaft hat sich im Mai deutlich verbessert. Der Geschäftsklimaindex des Ifo-Instituts für den Osten stieg um 2,6 Punkte auf 89,2 Zähler, wie die Dresdner Niederlassung des Instituts mitteilte. "Der deutliche Anstieg der Geschäftserwartungen ostdeutscher Unternehmen ist in seinem Ausmaß überraschend", sagte der stellvertretende Leiter der Ifo-Niederlassung Dresden, Joachim Ragnitz. Zwar hätten sich die Erwartungen auch deutschlandweit verbessert, "aber lange nicht so stark wie in den ostdeutschen Ländern".