Die Gäste in der „Sportsbar Max & Moritz 5“ holten für sich bei familiärer Atmosphäre mehr aus dem Abend heraus, als der dominante WM-Sieg Littlers hergab. Ein Stimmungsbericht.
04.01.2026 - 18:00 Uhr
Dass an diesem Samstagabend der erst 18-jährige Luke Littler seinen Weltmeisterschafts-Titel im Darts verteidigt, ist nicht das, was den Abend in der „Sportsbar Max & Moritz 5“ im Stuttgarter Westen bestimmen sollte. Vielmehr die familiäre Atmosphäre und offene Arme. Langeweile gab es nur am TV, Kontrahent Gian van Veen verlor deutlich mit 7:1 nach Sätzen.