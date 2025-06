An Fronleichnam verwandelt sich der Neckar wieder in eine Rennstrecke

Stocherkahnrennen in Tübingen

Am Donnerstag findet erneut das traditionelle Stocherkahnrennen in Tübingen statt. Wann das Rennen startet, was das Siegerteam erhält und welche Strafe den Verlierern droht.

Philip Kearney 16.06.2025 - 12:55 Uhr

Einmal im Jahr verwandelt sich der Neckar in Tübingen in eine Rennstrecke: Dann findet das traditionelle Stocherkahnrennen statt. Bei dem Rennen treten Studentenverbindungen und andere Gruppen mit einem Stocherkahn gegeneinander an.