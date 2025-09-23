Den Horst auf dem Storchenturm hat das Weiler Storchenpaar bereits verlassen. Im Ried schlagen sich die beiden noch die Bäuche voll, ehe es in Richtung Süden geht.
22.09.2025 - 11:52 Uhr
Bereits seit etwa Mitte August ist das Nest auf dem Storchenturm in Weil der Stadt verlassen, in dem die Störche Leon und Heidi in diesem Sommer gleich vier Junge großgezogen haben. „Eigentlich bleibt zumindest das Männchen bis zum Abflug in den Süden im Horst“, sagt Sabine Holmgeirsson, die Storchenbeauftragte der Stadt und im Kreis.