Störer bei Rettungseinsätzen Gaffer sind das Allerletzte
In Stuttgart muss die Polizei einschreiten, damit ein Herzinfarkt versorgt werden kann. Gegen Leute, die das Leben anderer gefährden, muss hart durchgegriffen werden.
Ein Mann liegt auf dem Bahnsteig. Er ist in einem Zug zusammengebrochen, es besteht Verdacht auf Herzinfarkt. Während andere Reisende Erste Hilfe leisten, zücken andere die Handys. Sie filmen, stören, meckern. Die Bundespolizei muss eingreifen und Platzverweise erteilen. So geschehen in dieser Woche in Stuttgart. Und täglich auf diese oder ähnliche Weise irgendwo in Deutschland.