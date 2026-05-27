Ein Stellwerksausfall bei Lüneburg bremst den Verkehr auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin aus. Die technische Störung dauert voraussichtlich bis Donnerstag.
27.05.2026 - 17:55 Uhr
Lüneburg - Der Ausfall eines Stellwerks nahe Lüneburg in Niedersachsen beeinträchtigt den Fernverkehr der Deutschen Bahn (DB) zwischen Hamburg und Berlin. Es komme bei den Zügen, die zwischen den beiden Städten fahren, zu Verspätungen und Ausfällen, teilte die Bahn mit. ICE-Züge verkehren demnach auf der Strecke aktuell nur alle zwei Stunden.