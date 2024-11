Störung in Stuttgart

Rund 3000 Menschen sind am Montagvormittag in Stuttgart von einem Stromausfall betroffen. Was bislang bekannt ist.

Matthias Kapaun 04.11.2024 - 11:21 Uhr

In Teilen der Stadtbezirke West und Mitte in Stuttgart ist es am Montagvormittag zu einem Stromausfall gekommen. Betroffen sind laut Stuttgart Netze die Bereiche mit den Postleitzahlen 70173, 70176 und 70193.