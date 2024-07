Flugzeuge am Boden, Standbild im Fernsehen, OP abgesagt: Es passiert selten, dass ein Computerproblem weltweit zu spüren ist. Doch jetzt ist es nach Jahren wieder so weit.

dpa 19.07.2024 - 11:29 Uhr

Redmond - Computerprobleme führen weltweit zu weitreichenden Störungen vor allem im Flugverkehr. An zahlreichen Flughäfen gab es Probleme, aber auch Verwaltungen meldeten Schwierigkeiten. In Deutschland musste der Flughafen Berlin zeitweise den Betrieb weitgehend einstellen. Auch in anderen Ländern wurde laut Medienberichten neben dem Luftverkehr der Betrieb von Banken und Krankenhäusern gestört.