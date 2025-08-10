Stoffladen in Stuttgart: „Cosima Chiton“ schließt – Was passiert mit dem Laden?

Blaue Punkte, rote Streifen und gelb-grüne Blumen auf fliederfarbenem Stoff: vermeintlich passen die Muster, die Britta Mohrmann zu Kissen, Bällen und anderen Stoffstücken verarbeitet, nicht zusammen. Aber die Betreiberin des Ladens Cosima Chiton im Stuttgarter Süden hat ein Händchen für ungewöhnliche Kombinationen. Dafür ist der Laden im und außerhalb des Stadtviertels bekannt. Mohrmann verkauft dort selbst genähte Stoffstücke, aber auch unverarbeiteten Stoff.

Jetzt hat sie sich entschieden, einen anderen Weg zu gehen und ihr Herzensprojekt in Stuttgart am 24. Dezember dieses Jahres zu schließen. Was sind die Gründe? Und wie sieht es in Sachen Nachfolge aus?

Betreiberin Mohrmann: „Dieser Ort ist wirklich meine Leidenschaft“

Aber von vorn: Britta Mohrmann betreibt das Cosima Chiton seit 14 Jahren. Die geborene Oldenburgerin studierte zunächst Bekleidungstechnik in Hamburg und kam später nach Stuttgart, „der Liebe wegen“, wie sie sagt. Um ihre Stoffstücke zu verkaufen, öffnete sie den Laden in der Liststraße und erarbeitete sich über die Jahre eine treue Kundschaft. „Dieser Ort ist wirklich meine Leidenschaft“, sagt sie.

Britta Mohrmann verkauft auch Stoffe zur Verarbeitung. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Nun ist dieser Abschnitt in ihrem Leben zu Ende. Die 56-Jährige zieht es in den Norden. In Ostfriesland wird sie gemeinsam mit einer Studienfreundin einen Hof betreiben. Zum einen will Mohrmann dort ihren Laden neu aufbauen, zum anderen aber auch einen gemeinsamen Hofladen mit Nähcafé eröffnen und Kreativkurse anbieten. Schon lange habe sie mit ihrer Studienfreundin ein gemeinsames Projekt wie dieses geplant, mit dem Hof habe sich die Möglichkeit nun endlich ergeben. „Die Gelegenheit ist einfach so verlockend“, sagt sie. Viel Platz zu haben und die Freiheit des Neugestaltens reizen sie: „Irgendwas anstreichen, irgendwas abschleifen, irgendwas bauen und einfach Platz haben, das ist eine tolle Vorstellung.“

Mohrmanns Angebot: Kreativurlaub im Ostfriesland

Was die Noch-Stuttgarterin aber betont: „Ich höre mit Cosima Chiton also nicht auf, sondern verändere nur meinen Standort.“ Und das Angebot werde ja sogar größer. Ihre Stuttgarter Kunden lädt sie indes zum Kreativurlaub ins Ostfriesland ein. „Man kann dort auch wohnen, Kurse belegen und Zeit auf dem Hof verbringen“, sagt die 56-Jährige.

Aber auch auf andere Art und Weise bleibt Mohrmann ihren Kunden erhalten. „Wir wollen uns online aufstellen, unsere Stücke dort verkaufen und für unsere Kurse werben“, sagt sie. Auftragsarbeiten können die Kunden laut Mohrmann auch weiterhin anfragen. Die Stücke per Post zu verschicken, sei kein Problem.

Lange wird der Laden an der Liststraße im Stuttgarter Süden nicht leer bleiben. „Es gibt schon eine tolle Nachfolge“, sagt die 56-Jährige. Allzu viel könne sie noch nicht verraten, aber sie habe viel Wert darauf gelegt, dass das neue Angebot ins Viertel passe. So viel kann Mohrmann schon sagen: „Es wird wieder ein Laden der Kreativität.“

Letzter Tag im Cosima Chiton

Abschied

Am Sonntag, den 28. Dezember, öffnet Britta Mohrmann ein letztes Mal die Türen zum Cosima Chiton in Stuttgart. Ab 15 Uhr veranstaltet die Betreiberin eine kleine Abschiedsfeier, inklusive Sektempfang und Buffet.