 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Stuttgart

  4. „Cosima Chiton“ schließt – Was passiert mit dem Laden?

Stoffladen in Stuttgart „Cosima Chiton“ schließt – Was passiert mit dem Laden?

Stoffladen in Stuttgart: „Cosima Chiton“ schließt – Was passiert mit dem Laden?
1
Britta Mohrmann schließen ihren Laden „Cosima Chiton“ zum Ende des Jahres. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Der beliebte Stoffladen „Cosima Chiton“ in Stuttgart-Süd macht Ende des Jahres seine Schotten dicht. Die Besitzerin Britta Mohrmann hat neue Pläne. Was sind die Gründe?

Volontäre: Isabell Erb (erb)

Blaue Punkte, rote Streifen und gelb-grüne Blumen auf fliederfarbenem Stoff: vermeintlich passen die Muster, die Britta Mohrmann zu Kissen, Bällen und anderen Stoffstücken verarbeitet, nicht zusammen. Aber die Betreiberin des Ladens Cosima Chiton im Stuttgarter Süden hat ein Händchen für ungewöhnliche Kombinationen. Dafür ist der Laden im und außerhalb des Stadtviertels bekannt. Mohrmann verkauft dort selbst genähte Stoffstücke, aber auch unverarbeiteten Stoff.

 

Jetzt hat sie sich entschieden, einen anderen Weg zu gehen und ihr Herzensprojekt in Stuttgart am 24. Dezember dieses Jahres zu schließen. Was sind die Gründe? Und wie sieht es in Sachen Nachfolge aus?

Betreiberin Mohrmann: „Dieser Ort ist wirklich meine Leidenschaft“

Aber von vorn: Britta Mohrmann betreibt das Cosima Chiton seit 14 Jahren. Die geborene Oldenburgerin studierte zunächst Bekleidungstechnik in Hamburg und kam später nach Stuttgart, „der Liebe wegen“, wie sie sagt. Um ihre Stoffstücke zu verkaufen, öffnete sie den Laden in der Liststraße und erarbeitete sich über die Jahre eine treue Kundschaft. „Dieser Ort ist wirklich meine Leidenschaft“, sagt sie.

Britta Mohrmann verkauft auch Stoffe zur Verarbeitung. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Nun ist dieser Abschnitt in ihrem Leben zu Ende. Die 56-Jährige zieht es in den Norden. In Ostfriesland wird sie gemeinsam mit einer Studienfreundin einen Hof betreiben. Zum einen will Mohrmann dort ihren Laden neu aufbauen, zum anderen aber auch einen gemeinsamen Hofladen mit Nähcafé eröffnen und Kreativkurse anbieten. Schon lange habe sie mit ihrer Studienfreundin ein gemeinsames Projekt wie dieses geplant, mit dem Hof habe sich die Möglichkeit nun endlich ergeben. „Die Gelegenheit ist einfach so verlockend“, sagt sie. Viel Platz zu haben und die Freiheit des Neugestaltens reizen sie: „Irgendwas anstreichen, irgendwas abschleifen, irgendwas bauen und einfach Platz haben, das ist eine tolle Vorstellung.“

Mohrmanns Angebot: Kreativurlaub im Ostfriesland

Was die Noch-Stuttgarterin aber betont: „Ich höre mit Cosima Chiton also nicht auf, sondern verändere nur meinen Standort.“ Und das Angebot werde ja sogar größer. Ihre Stuttgarter Kunden lädt sie indes zum Kreativurlaub ins Ostfriesland ein. „Man kann dort auch wohnen, Kurse belegen und Zeit auf dem Hof verbringen“, sagt die 56-Jährige.

Unsere Empfehlung für Sie

Vom Mercedes-Testfahrer zum Pizza-Unternehmer: „Ich musste was verändern“

Neustart nach der Abfindung Pizzen produzieren statt Autos bei Mercedes: „Ich musste was verändern“

Chrisostomos Vernarlis hat 24 Jahre lang bei Mercedes-Benz gearbeitet. Nachdem er krank wurde, will er sein Leben verändern – und nimmt die Abfindung an, um Pizzen auszuliefern.

Aber auch auf andere Art und Weise bleibt Mohrmann ihren Kunden erhalten. „Wir wollen uns online aufstellen, unsere Stücke dort verkaufen und für unsere Kurse werben“, sagt sie. Auftragsarbeiten können die Kunden laut Mohrmann auch weiterhin anfragen. Die Stücke per Post zu verschicken, sei kein Problem.

Lange wird der Laden an der Liststraße im Stuttgarter Süden nicht leer bleiben. „Es gibt schon eine tolle Nachfolge“, sagt die 56-Jährige. Allzu viel könne sie noch nicht verraten, aber sie habe viel Wert darauf gelegt, dass das neue Angebot ins Viertel passe. So viel kann Mohrmann schon sagen: „Es wird wieder ein Laden der Kreativität.“

Letzter Tag im Cosima Chiton

Abschied
Am Sonntag, den 28. Dezember, öffnet Britta Mohrmann ein letztes Mal die Türen zum Cosima Chiton in Stuttgart. Ab 15 Uhr veranstaltet die Betreiberin eine kleine Abschiedsfeier, inklusive Sektempfang und Buffet.

Weitere Themen

Stoffladen in Stuttgart: „Cosima Chiton“ schließt – Was passiert mit dem Laden?

Stoffladen in Stuttgart „Cosima Chiton“ schließt – Was passiert mit dem Laden?

Der beliebte Stoffladen „Cosima Chiton“ in Stuttgart-Süd macht Ende des Jahres seine Schotten dicht. Die Besitzerin Britta Mohrmann hat neue Pläne. Was sind die Gründe?
Von Isabell Erb

Familien in Stuttgart Hier gibt es noch freie Betreuungsplätze für Kinder

In Stuttgart einen passenden Kita-Platz zu finden, ist eine Herausforderung. Tagesmütter und Tagesväter können da eine gute Alternative sein.
Von Alexandra Kratz
Ostendplatz in Stuttgart: Der Ort, an dem Linke und Rechte zusammenwohnen

Ostendplatz in Stuttgart Der Ort, an dem Linke und Rechte zusammenwohnen

In einem Wahlbezirk in Stuttgart-Ostheim leben besonders viele AfD-Wähler mit Linke-Wählern Tür an Tür. Wie viel von der Spaltung im Land erkennt man am Ostendplatz?
Von Erdem Gökalp
Wahlen in Stuttgart: Wie viel „Typischdeutschland“ in Stuttgart steckt

Wahlen in Stuttgart Wie viel „Typischdeutschland“ in Stuttgart steckt

Ein Soziologe erklärt, warum gemischte Nachbarschaften besser wählen als grün-linke oder solche mit Hang zur AfD. Am Stuttgarter Ostendplatz kommt all das zusammen.
Von Jan Georg Plavec
Pessar mit Widerhaken: Stuttgarter will Frauen durch „Penis-Falle“ vor Vergewaltigung schützen

Pessar mit Widerhaken Stuttgarter will Frauen durch „Penis-Falle“ vor Vergewaltigung schützen

Können „Penis-Fallen“ mit scharfen Widerhaken Frauen Schutz vor Vergewaltigungen bieten? Ein Mediziner aus Stuttgart ist davon überzeugt – doch er stößt auf Kritik.
Von Bettina Hartmann
Tarifvertrag im Öffentlichen Dienst: Warten auf die Entgelterhöhung – teils bis Oktober

Tarifvertrag im Öffentlichen Dienst Warten auf die Entgelterhöhung – teils bis Oktober

Wann wird die im Tarifabschluss des öffentlichen Dienstes vereinbarte Entgelterhöhung ausgezahlt? Eine Umfrage unserer Zeitung in der Region Stuttgart zeigt: Da ist Geduld nötig.
Von Matthias Schiermeyer
Eindrücke aus der Stadt: Stuttgart im Sommer: Unschlagbar schön

Eindrücke aus der Stadt Stuttgart im Sommer: Unschlagbar schön

Halb Stuttgart muss ausgeflogen sein. Die Straßen sind leerer, Autos stehen nicht Schlange am Eingang zu Tiefgaragen, und an der Champagnerbar in der Rotunde gibt es freie Plätze.
Von Von Heidemarie A. Hechtel
Theaterhaus in Stuttgart: Glitzer, Gags, große Gefühle: Wommy und Bärbel im Sommershow-Rausch

Theaterhaus in Stuttgart Glitzer, Gags, große Gefühle: Wommy und Bärbel im Sommershow-Rausch

Heiß, heißer, High Heels: Im Theaterhaus feiert Frl. Wommy Wonder 30 Jahre Sommershow, Schwester Bärbel wird als Kunstfigur 20. Travestie zwischen Glitzer, Gags und großen Gefühlen.
Von Uwe Bogen
Neue Betrugsmasche in Stuttgart: Nicht überall, wo Polizei draufsteht, steckt auch Polizei drin

Neue Betrugsmasche in Stuttgart Nicht überall, wo Polizei draufsteht, steckt auch Polizei drin

Aktuell sind betrügerische Banden mit einer neuen Masche unterwegs: Sie kommen in Uniform an die Tür. Wie kann man sich vor ihnen schützen?
Von Christine Bilger
Rekordtemperaturen in Stuttgart: Was bringt der Hitzeaktionsplan Kindern und Eltern?

Rekordtemperaturen in Stuttgart Was bringt der Hitzeaktionsplan Kindern und Eltern?

Es ist heiß in Stuttgart – und künftig wird es noch mehr Hitzetage geben. Darum hat die Stadt einen Hitzeaktionsplan aufgestellt. Welche Maßnahmen sieht dieser für Familien vor?
Von Alexandra Kratz
Weitere Artikel zu Stuttgart Stuttgart-Süd Video
 