Stolperfalle Waldfriedhof Kaputte Wege: Ein offener Brief, höhere Gebühren und viel Unsicherheit

Stolperfalle Waldfriedhof: Kaputte Wege: Ein offener Brief, höhere Gebühren und viel Unsicherheit
Die Wege rund ums Grab des früheren Ministerpräsidenten Gebhard Müller gleichen einer einzigen Stolperfalle. Foto: Jürgen Bock

Stuttgart muss sparen. Das könnte sich auch auf die Friedhöfe auswirken. Die Gebühren sollen steigen. Gleichzeitig kritisiert die AfD den Zustand des Waldfriedhofs.

Kriminalität, Sicherheit und Justiz: Jürgen Bock (jbo)

Wer das Grab des früheren Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg Gebhard Müller besuchen will, braucht festes Schuhwerk. Der Weg, der auf dem Waldfriedhof in Stuttgart dorthin führt, ist gespickt mit Unebenheiten, Löchern und Pfützen. Und das an prominenter Stelle. Im selben Bereich nahe des Hauptgebäudes finden sich auch die letzten Ruhestätten vieler weiterer bekannter Persönlichkeiten. Holprig wird es auch beim Zugang zum Grab des früheren SPD-Landesvorsitzenden Erwin Schoettle. Überhaupt gleicht der gesamte Weg vom Eingang bis zu den Kriegsgräbern und Ehrenmalen einer Buckelpiste.

 

Besonders letztgenannter Bereich hat jetzt auch den Unmut des Stuttgarter AfD-Kreisverbandes erregt. Am Volkstrauertag hatten sich Mitglieder am Weltkriegsdenkmal eingefunden, um einen Kranz niederzulegen. Was man dort vorgefunden habe, habe vielen „die Sprache verschlagen“, sagt der Kreissprecher Andreas Mürter.

Waldfriedhof ist „einsturzgefährdet und entstellt“

Er hat deshalb einen offenen Brief an Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) geschrieben. Man wisse zwar um die „katastrophale“ finanzielle Lage der Stadt, heißt es darin, die Zustände auf dem Waldfriedhof seien aber beschämend: „Die Bänke zum Ausharren und zur Andacht sind derart unwirtlich, dass man sie nicht nutzen kann, die Mauern im Friedhof sind in großen Teilen einsturzgefährdet, die Gräber moosbewachsen, die Denkmäler durch den Zerfall entstellt und die Fußwege lassen keinen sicheren Tritt mehr zu.“ Der Friedhof löse sich „in seiner Substanz auf“, die Stadtverwaltung müsse „die Pflege unseres kulturellen Erbes“ als Pflichtaufgabe anerkennen.

Nun wirken weite Teile des Waldfriedhofs nicht so, als würde er sich auflösen. Allerdings befinden sich nicht alle Wege und Bereiche in einem guten Zustand. Vieles ist uneben, rutschig, mit Moos bewachsen. Was für die einen möglicherweise die Atmosphäre eines solchen Ortes unterstreicht, ist für andere ein Ärgernis. Frank Nopper hat auf den offenen Brief bisher noch nicht geantwortet. Allerdings ist klar, dass die Bäume auch beim Stuttgarter Garten-, Friedhofs- und Forstamt nicht in den Himmel wachsen.

„Auf älteren Friedhofsanlagen stellen insbesondere die Sanierung der Wege und das große Wegenetz eine dauerhafte Herausforderung dar. Darin unterscheidet sich der Waldfriedhof nicht von anderen Friedhöfen“, heißt es dort auf Anfrage. Denn auch anderenorts gäbe es noch viel zu tun, um die Infrastruktur nicht allzu morbide werden zu lassen.

Viele Bereiche des Waldfriedhofs sind mit Moos bewachsen. Foto: Jürgen Bock

Wie viel Geld dafür in Zukunft bereitstehen wird, ist allerdings offen. Angesichts der schwierigen finanziellen Lage der Stadt drohen überall Einschnitte. „Die künftigen Mittel zur Instandhaltung der Friedhöfe stehen noch nicht fest. Die Planberatungen für den Doppelhaushalt 2026/2027 laufen aktuell. Erst nach deren Abschluss kann die Stadtverwaltung Aussagen zur finanziellen Ausstattung und damit zur zukünftigen Instandhaltung treffen“, teilt das Garten-, Friedhofs- und Forstamt mit.

Allerdings gibt es bei der Stadtverwaltung eine Idee, die viele Angehörige Verstorbener in Stuttgart empfindlich treffen wird. Im Vorschlag für den nächsten Doppelhaushalt findet sich der Vorschlag, die Gebühren im Friedhofs- und Bestattungswesen zu erhöhen. Demnach sollen nicht nur Gräber künftig pauschal zehn Prozent mehr kosten, sondern auch Beerdigungen. Grundlage soll der Durchschnitt dieser Gebühren in den Jahren 2024 und 2025 sein.

Stuttgarter Haushaltsloch: Noch mehr Kürzungen – die „Giftliste“ der Stadt im Detail

Stuttgarter Haushaltsloch Noch mehr Kürzungen – die „Giftliste“ der Stadt im Detail

Weniger Geld für Jobticket und Schulfrühstück, dafür höhere Grundsteuer und Parkgebühren – wir veröffentlichen die neueste Einsparliste der Stadt in einer interaktiven Tabelle.

Was mit diesem Geld passieren wird, ist offen. Laut Mürter gebe es in der Verwaltung Ärger darüber, dass höhere Gebühren geplant würden, gleichzeitig aber kein Geld für die Friedhöfe da sei. Ob das wirklich so kommt, bleibt abzuwarten – und welches Schuhwerk man wohl in Zukunft auf dem Weg zu Gebhard Müllers Grab und den Ehrenmalen braucht.

Weitere Artikel zu Stuttgart Alternative für Deutschland Waldfriedhof Frank Nopper Haushalt
 
 