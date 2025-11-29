Wer das Grab des früheren Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg Gebhard Müller besuchen will, braucht festes Schuhwerk. Der Weg, der auf dem Waldfriedhof in Stuttgart dorthin führt, ist gespickt mit Unebenheiten, Löchern und Pfützen. Und das an prominenter Stelle. Im selben Bereich nahe des Hauptgebäudes finden sich auch die letzten Ruhestätten vieler weiterer bekannter Persönlichkeiten. Holprig wird es auch beim Zugang zum Grab des früheren SPD-Landesvorsitzenden Erwin Schoettle. Überhaupt gleicht der gesamte Weg vom Eingang bis zu den Kriegsgräbern und Ehrenmalen einer Buckelpiste.