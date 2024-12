Es war eine mutige Familie. Widerborstig und widerspenstig, zur Not bis zum bitteren Ende. Friedericke Schumacher und ihre beiden Söhne waren Gegner der Nazis und bezahlten dafür mit Haft und dem Tod.

Frank Rothfuß 08.12.2024 - 18:00 Uhr

Es gab keine Gnade. Auch nicht für die 74 Jahre alte Friedericke Schumacher. Zwei Jahre ist sie schon in Haft, als sie krank wird. So schwer, dass sogar ein Aufseher des Amtsgefängnisses Schorndorf sein Gewissen entdeckt und vehement dafür plädiert, Schumacher ins Krankenhaus zu bringen. Am 30. Dezember wird sie schließlich ins Krankenhaus gebracht, dort stirbt sie am Neujahrstag 1945.