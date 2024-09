Er kuschte nicht. Der Schneidermeister Eugen Banz legte sich mit den lokalen Nazi-Statthaltern in Vaihingen an. Das kostete ihn das Leben. Aus unserer Serie „Stuttgarter Stolpersteine – die Menschen hinter den Namen“.

Frank Rothfuß 15.09.2024 - 17:00 Uhr

Über die Täter reden wir wenig. Sie sind „die Nazis“. Eine diffuse Gruppe von Menschen, in braunen oder schwarzen Uniformen, oder in Zivil, ohne Gesicht, ohne Namen. Deshalb heißt es so oft bei den Geschichten über die Opfer, „ermordet in . . .“. Wer sie denunziert hat, wer sie aus ihrer Wohnung vertrieben hat, wer sie in Waggons gepfercht hat, wer das Gas hat strömen lassen, wer die Pistole abgedrückt hat, das weiß man oft nicht. Doch im Falle des Schneidermeisters Eugen Banz aus Vaihingen weiß man das. Da weiß man, wer ihn ins KZ gebracht hat.