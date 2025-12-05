Vor allem Familien mit Kindern strömten am Donnerstag zum Traumpalast: Dort hat der berühmte Weihnachtstruck von Coca-Cola Halt gemacht. Es bildeten sich lange Schlangen.
05.12.2025 - 13:38 Uhr
Wohl kaum ein Fest wird kommerziell so ausgeschlachtet wie Weihnachten: Nach Geschenken Suchende füllen Geschäfte oder ordern beim Onlinehandel, auf Weihnachtsmärkten klingeln die Kassen. Unternehmen, Supermärkte und Warenhäuser bemühen sich zudem um einen vorderen Platz auf der Rangliste der rührseligsten Werbespots zum Fest der Liebe.