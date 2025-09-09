Wenn das Feld abgeerntet ist, kommen die Crosser: Am Wochenende wird es in Lichtenwald wieder laut, dann steigt das 14. Schurwälder Stoppelcross.

Peter Stotz 09.09.2025 - 14:43 Uhr

Kurven statt Kartoffeln: Am kommenden Wochenende, 13. und 14. September, wird sich beim Erlenhof nördlich des Lichtenwalder Teilorts Thomashardt ein abgeernteter Acker in eine Rennsport-Arena verwandeln. Beim 14. Schurwälder Stoppelcross werden mehr als 260 Fahrerinnen und Fahrer in neun verschiedenen Rennklassen mit heißen Reifen durch staubige (oder schlammige) Kurven heizen und über Erdhügel springen. Der Parcours auf ebenem Gelände ist nur sanft modelliert, sodass ihn auch junge Nachwuchsfahrer mit kleinen Maschinen problemlos meistern können. Ihnen die Chance zu geben, Motocross zu fahren, war einer der Leitgedanken des Veranstalters Martin Mayer bei der ersten Auflage des Events 2011. Mittlerweile hat es sich herumgesprochen. „Wir haben in diesem Jahr mehr als 30 Kinder im Alter von vier bis neun Jahren dabei, das ist sensationell“, sagt Mayer. Das Event wird wieder mehr als 4000 Besucher anziehen, schätzt Mayer – und weist darauf hin, nur die ausgewiesenen Parkplätze anzusteuern, da das Areal im Landschaftsschutzgebiet liegt. pst