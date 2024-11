Wegen des Abrennens von Pyrotechnik und Feuerwerkskörper im VfB-Fanblock im Champions-League-Spiel gegen Atalanta Bergamo hat die Uefa harte Strafen ausgesprochen: So muss der VfB Stuttgart 77 000 Euro bezahlen – auch ein Blocksperre droht.

Heiko Hinrichsen 21.11.2024 - 13:06 Uhr

In Sachen verbotener Pyrotechnik im Heimblock sowie dem Abbrennen von Feuerwerkskörpern ist mit dem europäischen Dachverband Uefa nicht zu spaßen. So hat die Champions-League-Partie gegen Atalanta Bergamo (0:2) vom 6. November nun ein juristisches Nachspiel genommen. Die Ethik- und Disziplinarkommission des Verbands (CEDB) hat den VfB in Summe zu einer Geldstrafe in Höhe von 77 000 Euro verdonnert.