Wer zum ersten Mal ein NFL-Spiel oder den Super Bowl schaut, merkt schnell: Immer wieder fliegen gelbe Flaggen aufs Feld. Das ist kein Zufall – American Football ist eine sehr körperliche Sportart und wird von einem umfangreichen Regelwerk kontrolliert.

Eine gelbe Flagge bedeutet: Die Schiedsrichter haben einen Regelverstoß („Foul“) gesehen. Danach wird eine Strafe („Penalty“) ausgesprochen. Diese kann entscheidend sein – denn sie kostet oft wichtige Yards und kann sogar Touchdowns wieder rückgängig machen.

Wie werden Fouls in der NFL bestraft? In den meisten Fällen werden Fouls mit einem Raumverlust bestraft. Das heißt: Der Ball wird um mehrere Yards zurückgesetzt oder nach vorne verlegt – je nachdem, welches Team den Fehler gemacht hat.

Wichtig:

Strafen werden nach dem Spielzug entschieden , nicht mitten drin.

, nicht mitten drin. Deshalb kann ein Spielzug erst spektakulär aussehen – und danach wieder aberkannt werden.

Das gefoulte Team darf oft entscheiden, ob es die Strafe annimmt oder ablehnt.

Wenn eine Strafe sehr nah an der Endzone passiert, gilt oft die Regel „Half the Distance to the Goal“: Dann wird nicht die volle Yard-Zahl gegeben, sondern nur die Hälfte der Distanz zur Endzone.

In seltenen Fällen kann ein Spieler auch vom Spiel ausgeschlossen werden.

Die wichtigsten Strafen im Football – einfach erklärt

Football hat viele Regeln, aber für Einsteiger reichen die häufigsten Fouls, die man ständig hört:

False Start (Fehlstart): Ein Offense-Spieler bewegt sich vor dem Snap zu früh.

Ein Offense-Spieler bewegt sich vor dem Snap zu früh. Offside: Ein Verteidiger steht beim Snap schon zu weit über der Line of Scrimmage.

Ein Verteidiger steht beim Snap schon zu weit über der Line of Scrimmage. Holding: Ein Spieler hält den Gegenspieler fest, um ihn am Verteidigen zu hindern. Holding gehört zu den häufigsten Flaggen in der NFL.

Ein Spieler hält den Gegenspieler fest, um ihn am Verteidigen zu hindern. Holding gehört zu den häufigsten Flaggen in der NFL. Pass Interference (Behinderung beim Passfang): Ein Spieler behindert den Gegenspieler unfair beim Versuch, einen Pass zu fangen. Die Strafe hierfür kann sehr hart sein – oft bekommt die Offense den Ball weit vorne und ein neues First Down.

Ein Spieler behindert den Gegenspieler unfair beim Versuch, einen Pass zu fangen. Die Strafe hierfür kann sehr hart sein – oft bekommt die Offense den Ball weit vorne und ein neues First Down. Facemask: Ein Spieler greift ins Gesichtsgitter des Helms.

Ein Spieler greift ins Gesichtsgitter des Helms. Unnecessary Roughness (übertriebene Härte): Zu harter oder unnötiger Hit, oft nach dem Pfiff oder gegen schutzlose Spieler. Manchmal droht auch ein Platzverweis.

Zu harter oder unnötiger Hit, oft nach dem Pfiff oder gegen schutzlose Spieler. Manchmal droht auch ein Platzverweis. Late Hit: Ein Spieler wird getroffen, obwohl der Spielzug eigentlich schon vorbei ist (z.B. out of bounds).

Ein Spieler wird getroffen, obwohl der Spielzug eigentlich schon vorbei ist (z.B. out of bounds). Unsportsmanlike Conduct (Unsportlichkeit): Beleidigungen, Provokationen, übertriebene Gesten oder Streit mit Schiedsrichtern. Bei Wiederholung kann ein Spieler vom Platz fliegen.

Warum Strafen so spielentscheidend sein können

NFL-Spiele sind oft extrem eng. Deshalb kann schon eine einzige Flagge einen Drive zerstören oder einen Touchdown verhindern.

Vor allem bei langen Pässen oder entscheidenden Third Downs sind Strafen oft ein Wendepunkt – weshalb viele Fans bei gelben Flaggen sofort nervös werden.

Warum dürfen Teams Strafen ablehnen?

Teams können Strafen auch ablehnen, weil das Ergebnis des Spielzugs manchmal besser ist als die Strafe selbst. Begeht die Defense zum Beispiel ein Foul, die Offense erzielt aber trotzdem einen großen Raumgewinn oder sogar einen Touchdown, würde eine angenommene Strafe den Spielzug oft zurücknehmen. In so einem Fall verzichtet das gefoulte Team auf die Yards und lässt den Spielzug zählen – die Schiedsrichter sagen dann „Penalty declined“.

Fazit: Gelbe Flagge heißt fast immer „Yards verloren“

Wer den Super Bowl zum ersten Mal schaut, muss sich nicht jedes Detail merken. Als Faustregel gilt:

Eine Flagge bedeutet meistens: ein Team verliert Raum oder bekommt einen Vorteil.

Und genau deshalb gehören Strafen in der NFL genauso zum Spiel wie Touchdowns, Field Goals und Tackles.