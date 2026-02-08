Wer zum ersten Mal ein NFL-Spiel oder den Super Bowl schaut, merkt schnell: Immer wieder fliegen gelbe Flaggen aufs Feld. Das ist kein Zufall – American Football ist eine sehr körperliche Sportart und wird von einem umfangreichen Regelwerk kontrolliert.
08.02.2026 - 13:27 Uhr
Eine gelbe Flagge bedeutet: Die Schiedsrichter haben einen Regelverstoß („Foul“) gesehen. Danach wird eine Strafe („Penalty“) ausgesprochen. Diese kann entscheidend sein – denn sie kostet oft wichtige Yards und kann sogar Touchdowns wieder rückgängig machen.