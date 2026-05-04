Gut sieben Jahre lang wird ein Mädchen in einem Haus in NRW isoliert, bis es 2022 befreit wird. Bis heute ist das Kind in Therapie. In Siegen wird nun gegen Mutter und Großeltern das Urteil verkündet.
04.05.2026 - 04:30 Uhr
Siegen - In dem drastischen Fall um ein mehr als sieben Jahre lang eingesperrtes Mädchen in Attendorn im Sauerland verkündet das Landgericht Siegen heute das Urteil gegen die Mutter und die Großeltern des Kindes. Im September 2022 war das Mädchen als damals Achtjährige aus dem Einfamilienhaus der Großeltern im Kreis Olpe befreit worden - mit massiven psychischen, körperlichen und sozial-emotionalen Störungen.