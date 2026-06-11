Strafrecht: Schändliche Verbrechen gegen Körper und Seele

Vergewaltigungen sind besonders schändliche Verbrechen. Wer Menschen, meist Frauen, auf diese Weise Gewalt antut, verletzt nicht nur ihre körperliche Unversehrtheit, missachtet ihre sexuelle Selbstbestimmung – er attackiert auch ihre persönliche Würde und zerstört oft ihre Seele.

Dennoch handelt es sich um ein Alltagsdelikt. Mehr als 13.000 Vergewaltigungen werden jedes Jahr angezeigt: Tag für Tag fast 40 solcher Schandtaten. Neun von zehn Vergewaltiger werden aber nie zur Rechenschaft gezogen – weil die Opfer sich zu sehr schämen oder zu sehr eingeschüchtert sind, um zur Polizei zu gehen. Das ist ein gesellschaftlicher Skandal.

Die Demütigung, die Vergewaltigungsopfer erleiden, verjährt nie

Zu den vielen Facetten dieses Skandals zählt auch der Umstand, dass Vergewaltigungen im Regelfall schon nach fünf Jahren verjähren. Danach werden sie nicht mehr juristisch verfolgt und bleiben folglich ungesühnt. Das entspricht in keiner Weise den Verheerungen, die solche Straftaten anrichten: Viele Opfer erleiden Todesangst und intime Verletzungen, sind nach dem Übergriff traumatisiert, neigen zum Suizid, werden ein Leben lang von Panikattacken verfolgt, finden nie mehr zu einem angstfreien Sexualleben zurück. Das sind gewichtige Gründe, die Verjährungsfrist zu verlängern, wie Stefanie Hubig, die Bundesministerin für Justiz, jetzt fordert. Die Demütigung, die Vergewaltigungsopfer erleiden, verjährt nie. Die Niedertracht der Täter darf nicht binnen kurzer Frist dem Vergessen anheimfallen.