Strafrecht Schändliche Verbrechen gegen Körper und Seele
Die Bundesjustizministerin fordert längere Verjährungsfristen. Dafür gibt es stichhaltige Gründe. Sexuelle Gewalt darf nicht dem Vergessen anheimfallen, meint Armin Käfer.
Die Bundesjustizministerin fordert längere Verjährungsfristen. Dafür gibt es stichhaltige Gründe. Sexuelle Gewalt darf nicht dem Vergessen anheimfallen, meint Armin Käfer.
Vergewaltigungen sind besonders schändliche Verbrechen. Wer Menschen, meist Frauen, auf diese Weise Gewalt antut, verletzt nicht nur ihre körperliche Unversehrtheit, missachtet ihre sexuelle Selbstbestimmung – er attackiert auch ihre persönliche Würde und zerstört oft ihre Seele.