Bei einem mutmaßlich illegalen Rauschgift-Geschäft wurde ein 18-Jähriger am Sonntagabend ausgeraubt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen der Tat.

adi 23.03.2026 - 17:54 Uhr

Ein 18-Jähriger wurde am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr im Bereich der Jesinger Straße in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) mit einer Schreckschusswaffe bedroht und ausgeraubt. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei hatten sich der junge Mann und seine 17-jährige Begleiterin wegen eines mutmaßlich illegalen Rauschgift-Geschäfts mit einem unbekannten Mann und einer Frau getroffen. Während des Treffens soll es dann zu einem Gerangel gekommen sein, in dessen Verlauf der Unbekannte den 18-Jährigen mit einer Schreckschusswaffe angegriffen, mit Reizstoff besprüht und verletzt haben soll. Dann griff er sich laut Polizei das Betäubungsmittel und flüchtete mit seiner mutmaßlichen Komplizin in Richtung Lichtensteinstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb bislang ergebnislos. Der 18-Jährige erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Seine 17-jährige Begleiterin blieb unverletzt. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen ermittelt und sucht unter Telefon 07 11 / 39 90-330 Zeugen.