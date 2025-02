Wenn Kinder in Deutschland Straftaten begehen, müssen sie sich erst ab 14 Jahren verantworten. Das ist seit über 100 Jahre so. Aus Sicht der Justizministerin geht das Gesetz aber nicht mit der Zeit.

red/dpa/lsw 04.02.2025 - 10:08 Uhr

Auch sie können schlagen und stehlen, sie können erpressen und stechen: Aber wenn Kinder eine Straftat verüben, dann werden sie anders behandelt als Erwachsene. Gegen sie wird nicht strafrechtlich ermittelt, sie werden auch nicht angeklagt und erst recht nicht verurteilt. Warum ist das so? Und was will Justizministerin Marion Gentges daran ändern?