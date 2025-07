Straftaten in Bietigheim: Neuer Ordnungsdienst soll am Bahnhof mehr Sicherheit bringen

Die Sicherheitslage rund um den Bietigheimer Bahnhof beschäftigt die Einwohner der Großen Kreisstadt seit Längerem. Immer wieder kommt es zu Polizeieinsätzen oder Berichten von Überfällen, Streitigkeiten und körperlichen Auseinandersetzungen. Meldungen wie „Sicherheitsdienst am Bahnhof angegriffen“, „41-Jährige schlägt und beleidigt Polizistin“ oder „Frau belästigt, verfolgt, verhöhnt“ geben das Geschehen rund um den Bahnhof wieder. Auch eine private Unterschriftenaktion für mehr Präsenz der Ordnungskräfte gibt es mittlerweile.

Wegen vermehrter Straftaten im vergangenen Winter sollte eine Videoüberwachung am Bahnhof installiert werden. Kameras werden aber nicht kommen, weil Bundes- und Landespolizei keinen besonderen Kriminalitätsschwerpunkt sehen. Das wäre Voraussetzung für Überwachungskameras.

Nachdem der Plan mit der Videoüberwachung scheiterte, nimmt die Stadt einen neuen Anlauf für mehr Sicherheit. Eine bessere Ausleuchtung und mehr Personal sollen dabei helfen. Die Stadt plant, einen kommunalen Ordnungsdienst einzuführen. Dafür sollen zwei neue Stellen geschaffen und zwei Stellen vom Vollzugsdienst transferiert werden.

„Der ideale Mitarbeiter ist zwei Meter groß, zwei Meter breit und zwei Meter tief“, scherzte Bietigheim-Bissingens Oberbürgermeister Jürgen Kessing im Gemeinderat, angesprochen auf potenzielle Bewerber für den Ordnungsdienst. Aber die Prämisse ist klar. Die Stadt will hier keine Knöllchen-Schreiber einstellen, sondern Menschen mit einer gewissen Präsenz, die in Konfliktsituationen einschreiten können.

Der Kommunale Ordnungsdienst soll qualifiziertere Aufgaben übernehmen, wie beispielsweise die Überwachung der Vorgaben städtischer Verordnungen sowie Gaststätten- oder Jugendschutzkontrollen. Auch der Feldschutz gehört zum Aufgabengebiet des neuen Ordnungsdienstes. Damit grenzt man ihn klar vom Vollzugsdienst ab, der vor allem den stehenden Verkehr – also das Falschparken – im Blick hat.

Laut Polizei hat sich die Sicherheitslage rund um den Bahnhof in Bietigheim schon verbessert. Foto: Simon Granville

Stadt baut in Sachen Sicherheit seit Jahren nicht mehr nur auf die Polizei

Kessing machte auch klar, dass es natürlich eine Abgrenzung zu Landespolizei und Bundespolizei, die im Bahnhof zuständig ist, geben werde. „Wir werden alle zusammensitzen und genau abstecken, wer was macht“, sagte Kessing. Der OB bedauert es, dass die Kommunen keine weitreichenderen polizeilichen Möglichkeiten mehr haben. Früher hatte jede Kommune eigene Polizeikräfte.

Dass die Stadt in Sachen Sicherheit nicht mehr allein auf die Polizei baut, zeigt sich auch daran, dass bereits seit mehreren Jahren ein privater Sicherheitsdienst damit beauftragt ist, im öffentlichen Raum des Stadtgebiets eine sogenannte City-Streife durchzuführen. Die City-Streife kommt vorwiegend am Wochenende zum Einsatz. „Ziel hierbei ist, in Gesprächen sensibilisierend auf Störer einzuwirken“, heißt es von der Stadtverwaltung zur Tätigkeitsbeschreibung des Sicherheitsdiensts.

Polizeipräsident sieht Lage am Bahnhof bereits verbessert

Aber wie sieht die Polizei die neuen Ordnungskräfte? „Das Polizeipräsidium Ludwigsburg steht dem Vorhaben der Stadt offen gegenüber“, sagt Polizeipräsident Thomas Wild. Der Einsatz kommunaler Ordnungsdienste oder privater Sicherheitsdienste sei nicht neu und habe sich bereits in vielen Gemeinden bewährt, so auch in Bietigheim. Wichtig sei immer, dass diese Dienste nur als Ergänzung und nicht als Ersatz für polizeiliche Arbeit zu sehen sind.

Gerade im Bereich von gefühlter Unsicherheit, Ordnungsstörungen oder kleineren Verstößen kann es laut Wild hilfreich sein, zunächst niederschwellig Sicherheits- oder Ordnungsdienste einzusetzen und die Polizei dadurch im Hinblick auf wichtigere Aufgaben zu entlasten.

Laut dem Polizeipräsidenten hat sich die Situation rund um den Bahnhof generell entspannt, nachdem es Ende 2024 und Anfang 2025 zu vermehrten Straftaten gekommen ist. Wild führt das auf die Einsatzkonzeption des Polizeireviers vor Ort zurück. Die wurde in Zusammenarbeit mit Bundespolizei und Stadt ausgeführt.

Weil aber das Sicherheitsgefühl nachhaltig beeinträchtigt worden sei, „behält das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen den Bahnhofsbereich selbstverständlich weiter genau im Blick und setzt auf sichtbare und auf nicht offensichtliche Präsenzmaßnahmen“.

Unterschied zwischen Ordnungs- und Vollzugsdienst

Vollzugsdienst

Bei der Stadt Bietigheim-Bissingen gibt es seit Jahrzehnten einen Gemeindevollzugsdienst, bestehend aus aktuell sieben Mitarbeitern. Neben Kontrollen unerlaubter Nutzung öffentlicher Flächen und Verkehrsverbote liegt der Schwerpunkt bei der Ahndung von Parkverstößen.

Ordnungsdienst

Der neue Kommunale Ordnungsdienst soll Durchfahrtsverbote kontrollieren, Gaststätten- oder Jugendschutzkontrollen durchführen und unter anderem auch Aufgaben im Bereich des Tierschutzes übernehmen.

Besondere Plätze

Dazu soll der Ordnungsdienst ausdrücklich auch nachts bis 2 Uhr, an Wochenenden sowie an Sonn- und Feiertagen und auch an Orten, die zu den besagten Zeiten aufgrund der Umstände derzeit eher wenig Beachtung finden (insbesondere Bahnhof Bietigheim, Bürgergarten oder Spielplätze) arbeiten.

Bezahlung

Die Mitarbeiter des neuen Kommunalen Ordnungsdiensts sollen besser bezahlt werden als jene des Vollzugsdiensts. Der Unterschied liegt bei etwa 500 Euro pro Monat.