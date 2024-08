Trotz regnerischem Start ist während des fünfwöchigen Strandsommers auf dem Marktplatz von Weil der Stadt ordentlich Beachfeeling und Urlaubsstimmung aufgekommen. Das zeigen auch die Zahlen.

Sophia Herzog 12.08.2024 - 18:38 Uhr

So richtig wollte der Sommer im vergangenen Jahr nicht Einzug halten – die Bilanz des Weiler Strandsommers war 2023 entsprechend durchwachsen. In diesem Jahr sah die Lage auf dem Marktplatz schon anders aus. Zwar brauste wohl so jede Wetterlage einmal durch die Gassen der Weil der Städter Altstadt. Der Strandsommer war aber auch gesegnet von einigen sonnigen und warmen Tagen. Am vergangenen Wochenende konnten die Besucherinnen und Besucher nun ein letztes Mal die Zehen in den mit rund 200 Tonnen Sand gefüllten Kasten vor dem Rathaus stecken. Die sechste Ausgabe der mehrwöchigen Veranstaltung ging damit zu Ende – und die Bilanz ist durchaus positiv.