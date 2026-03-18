Zwischen antiken Küstenstädten, türkis schimmernden Buchten und duftenden Pinienwäldern liegt eine Region, die zum Träumen einlädt. Die Türkische Riviera verbindet Natur, Geschichte und Genuss zu einem Urlaubserlebnis voller besonderer Momente.

NPG Digital/ SWMN 20.03.2026 - 08:30 Uhr

Es gibt Küsten, die man nur bereist – und Küsten, die man erlebt. Die Türkische Riviera gehört zur zweiten Kategorie: Von den zerklüfteten Buchten rund um Kaş bis zu den weitläufigen Stränden von Belek folgt der Rhythmus dieser Region eher dem Spiel der Wellen als dem Takt der Uhr. Luxus zeigt sich hier oft in einfachen Momenten, sei es beim Genuss frischer Feigen am Wegesrand, beim Bummel über einen lebendigen Markt oder beim Schwimmen in einer tiefblauen Mittelmeerbucht.

Ab Antalya die Türkische Riviera entdecken Viele Reisen an die Türkische Riviera beginnen in Antalya. Wer hinter die Kulissen der modernen Stadt blicken möchte, entdeckt im historischen Viertel Kaleiçi ihren eigentlichen Charme: Ein Geflecht aus schmalen Gassen, restaurierten Holzhäusern und kleinen Innenhöfen erzählt von einer langen Geschichte, deren Spuren bis in die Antike zurückreichen. Heute finden sich in den ehemaligen Wohnhäusern stilvolle Pensionen, kleine Werkstätten und Cafés. Kopfsteinpflaster führt hinunter zum alten Hafen, wo Fischerboote neben Ausflugsschiffen liegen und sich das urbane Treiben allmählich verliert.

Westlich von Antalya verändert sich die Szenerie: Die Ausläufer des Taurusgebirges schieben sich näher an die Küste, Felswände reichen bis ans Wasser und hinter nahezu jeder Kurve öffnet sich eine neue, schmale Bucht. In Kaş zeigt sich die Riviera gelassen und zwischen Cafés, kleinen Geschäften und familiären Pensionen bleibt der Rhythmus über schaubar. Von hier aus starten Ausflugsschiffe zur Insel Kekova, wo unter der Wasseroberfläche die Ruinen der antiken Stadt Simena erkennbar sind und die Geschichte ein spannender Teil der Gegenwart bleibt.

Weiter westlich in Kalkan prägen weiße Villen das Bild. Sie schmiegen sich an die Hänge, öffnen sich mit großen Fensterfronten zum Meer und scheinen mit ihren großzügigen Pools und Terrassen fast mit dem Horizont zu verschmelzen. Auch Kemer setzt auf die Nähe zur Natur. Resorts liegen direkt zwischen dem Strand und den bewaldeten Hängen des Taurusgebirges, das dem Küstenstreifen eine markante Kulisse verleiht. Die Architektur bleibt zurückhaltend, der Komfort zeitgemäß. In Belek schließlich steht die Freizeitgestaltung im Mittelpunkt. Weitläufige Anlagen warten mit Golfplätzen, Spa-Bereichen und breiten Strandabschnitten auf, die Resorts sind auf unterschiedliche Bedürfnisse ausgerichtet und verbinden Sport, Erholung und Familienangebote zu einem stimmigen Gesamtbild.

Frisch, saisonal und regional – die Küche der türkischen Riviera ist einfach, aber von hoher Qualität. Mit Olivenöl verfeinerte Meze, fangfrischer Fisch vom Grill, sonnengereiftes Gemüse und aromatische Kräuter sorgen für Genuss. Jede Mahlzeit wird hier zu einem Ritual, das man mit Freunden teilt – am liebsten mit Blick auf das türkisfarbene Meer.

Mediterranes Lebensgefühl in der Türkei

In Antalya beginnt der Tag traditionell mit einem ausgedehnten Serpme Kahvalti: Auf dem Frühstückstisch stehen zahlreiche Schälchen mit würzigem Ziegenkäse, Honig, frischem Brot und Oliven. Mittags gilt Piyaz als regionales Kultgericht – ein Bohnensalat mit cremigem Tahini-Dressing. Am Abend locken die zahlreichen Meyhanen am Hafen von Kaleiçi zur Einkehr. In den traditionellen türkischen Tavernen werden gegrillter Wolfsbarsch, geröstete Auberginen und Fava-Bohnen mit frischem Haydari, also Joghurt-Dip, serviert. Dazu passt ein Glas Raki oder ein kühler Wein aus den Weinbergen von Elmali. Zum Abschied gibt es das leicht rauchig schmeckende Eis Yanik Dondurma – eine Spezialität der Region.

Die Gastronomie ist eng mit dem Alltag der Menschen in der Region verbunden. Gastfreundschaft ist hier keine Geste, sondern echte Haltung. Besucher werden in Boutique-Hotels, Restaurants oder Dorfläden willkommen geheißen, als gehörten sie selbstverständlich dazu. Besonders entspannt geht es dabei in Finike zu. Als 22. Mitglied des internationalen Cittaslow-Netzwerks setzt der Ort auf nachhaltige Entwicklung, den Erhalt seines kulturellen Erbes und die Förderung lokaler Erzeugnisse.

Bekannt für seine Orangenhaine und die unberührte Natur der Umgebung, prägt ein gemächlicher Rhythmus den Alltag. Auch Küstenorte wie Adrasan und Çirali bewahren mit ihren stillen Buchten und einfachen Holzbauten eine ursprüngliche Atmosphäre. Ober halb der Küste brennen die sogenannten ewigen Flammen der Chimaera – ein Naturphänomen, das bereits in der Antike beschrieben wurde. Hoch in den Bergen schließlich liegt Ormana, das von der Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen (UN Tourism) als eines der „besten Tourismusdörfer“ der Welt anerkannt wurde und für seine traditionellen „Knopfhäuser“ und seine lebendige Folklore bekannt ist.

Türkei entdecken: Natur trifft Antike

Die Türkische Riviera bietet eine Vielzahl an Outdoor-Erlebnissen, die den Küstenstreifen zu einem der vielseitigsten Aktivziele des Mittelmeers machen. Der Lykische Weg beispielsweise führt über rund 500 Kilometer von Fethiye bis zum Konyaalti-Strand in Antalya, unterwegs können Wanderer Felsengräber und Überreste antiker Städte besichtigen.

In Kaş öffnet sich unter der Wasseroberfläche ein eindrucksvolles Tauchrevier: Riffe, Höhlen und versunkene Wracks gehören zu den bekanntesten Spots des östlichen Mittelmeers. Im Landesinneren hingegen versteckt sich im Köprülü Canyon die längste Raftingstrecke der Türkei, die Göynük-Schlucht bietet abwechslungsreiche Routen für Canyoning-Abenteurer und in der Nähe von Antalya liegt mit Geyikbayiri eines der bedeutendsten Klettergebiete Europas.

Auch die Antike ist entlang der Türkischen Riviera allgegenwärtig. Vor der Insel Kekova zeichnen sich unter Wasser die Ruinen von Simena ab, Patara beheimatet das weltweit erste Parlamentsgebäude und in Demre beeindrucken die Felsengräber von Myra. Das Museum der lykischen Zivilisationen in Andriake erzählt die Geschichte der Region, während die Kirche des Heiligen Nikolaus an den Bischof erinnert, dessen Legende später zur Figur des Weihnachtsmanns führte. Ob römischer Hafen von Phaselis, Apollontempel von Side oder das Archäologische Museum von Antalya – an der Türkischen Riviera ist die Vergangenheit stets ein Teil der Gegenwart.

Urlaub in der Türkei: Perfekte Wetterbedingungen und kurze Anreise

Ganz jährig gute Reisezeit: Antalya bietet ein mediterranes Klima mit vielen Sonnenstunden. Von Frühling bis Herbst herrschen ideale Badebedingungen, die Winter bleiben angenehm mild – perfekt für Aktivurlaub und Sightseeing. Viele Direktflüge von deutschen Flughäfen bringen Urlauber in etwa drei bis 3,5 Stunden nach Antalya. Zahlreiche Hotels, Strände und Sehenswürdigkeiten liegen nur 20 bis 40 Minuten vom Flughafen entfernt.

Weitere Informationen zum Urlaub an der Türkischen Riviera finden Interessierte auf der Webseite von GoTürkiye.