Mit einem neuen Trailer gibt Netflix einen Vorgeschmack auf die fünfte und finale Staffel von „Stranger Things“. Doch ein Detail irritiert die Fans.

Netflix hat einen Trailer für den ersten Teil der finalen fünften Staffel von „Stranger Things“ veröffentlicht. In dem actionreichen Video sieht man, wie die Freundesgruppe gegen Monster aus anderen Dimensionen kämpft. Die ersten vier Folgen der Mystery-Serie erscheinen am Donnerstag um 2.00 Uhr in der Nacht. Die weiteren Folgen erscheinen am 26. Dezember und 1. Januar.

Fans schrieben in den Kommentaren zu dem Trailer, dass sie die finale Staffel schon herbeisehnen. Einige äußerten sich jedoch irritiert über neue Synchronsprecher in der deutschen Fassung: „Schade, dass genau die wichtigsten Charaktere neue Stimmen bekommen“ oder „Die neuen Stimmen bedeuten für mich schon mal einen Punktabzug“. Netflix bestätigte Kino.de, dass es neue Synchronstimmen für die Charaktere Dustin, Mike, Lucas, Will und Erica gebe.

Nach der vierten Staffel aus dem Jahr 2022 geht die Mystery- und Coming-of-Age-Geschichte mit den neuen Folgen zu Ende. Die Serie spielt in den 80er Jahren in der fiktiven US-Kleinstadt Hawkins, die in der neuen Staffel unter militärischer Quarantäne steht. Die jungen Helden um Will (Noah Schnapp), Mike (Finn Wolfhard) und Eleven (Millie Bobby Brown) müssen gegen das Böse aus einer unheimlichen Schattenwelt („Upside Down“) kämpfen. Die erste Staffel erschien 2016.