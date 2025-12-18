Straße am Bodensee wird umbenannt Keine Ehrung mehr für den Nazi-Dichter
Die Wohngemeinde von Ludwig Finckh distanziert sich von dem Vordenker der Nazis. Auch die Ehrenbürgerwürde wird ihm symbolisch aberkannt.
Als eine der zahlreichen Gemeinden Baden-Württembergs mit Finckh-Straßen geht Gaienhofen voran: Diese Woche hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, den Ludwig-Finckh-Weg in „Seeheimstraße“ umzubenennen. In derselben Sitzung wurde Finckh auch die Ehrenbürgerschaft, verliehen 1926, symbolisch aberkannt. Der Arzt, Schriftsteller und Nazi-Propagandist (1876 - 1964) hatte lange in der Gemeinde gewohnt.