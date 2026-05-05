Straße im Kreis Esslingen Hang droht abzurutschen: Ochsenwanger Steige wird halbseitig gesperrt
Wegen dringender Bauarbeiten kommt es ab 11. Mai zu Einschränkungen auf einer wichtigen Albaufstiegsstraße im Kreis Esslingen.
Wegen dringender Bauarbeiten kommt es ab 11. Mai zu Einschränkungen auf einer wichtigen Albaufstiegsstraße im Kreis Esslingen.
Auf der Ochsenwanger Steige bei Bissingen im Kreis Esslingen müssen ab Montag, 11. Mai, bis Samstag, 23. Mai, an mehreren Stellen in beiden Fahrtrichtungen Asphaltarbeiten vorgenommen sowie eine Hangrutschung beseitigt werden. Dafür ist eine halbseitige Sperrung der Albaufstiegsstraße notwendig. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Wartezeiten einstellen.