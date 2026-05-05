Auf der Ochsenwanger Steige bei Bissingen im Kreis Esslingen müssen ab Montag, 11. Mai, bis Samstag, 23. Mai, an mehreren Stellen in beiden Fahrtrichtungen Asphaltarbeiten vorgenommen sowie eine Hangrutschung beseitigt werden. Dafür ist eine halbseitige Sperrung der Albaufstiegsstraße notwendig. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Wartezeiten einstellen.

Nach Angaben des Esslinger Landratsamtes hat sich die Rutschung auf halber Höhe der Ochsenwanger Steige innerhalb weniger Wochen erheblich verändert, „sodass die Gefahr besteht, dass der Hang unkontrollierbar wird und somit auch die Fahrbahn abrutscht“, heißt es in einer Mitteilung. Darum ist die Sanierung zeitnah zwingend erforderlich, zumal bei einem weiteren Abrutschen die Steige gegebenenfalls voll gesperrt werden müsste.

Nachdem die Hepsisauer Steige – ebenfalls aufgrund von Hangrutschungen – nach wie vor für den Fahrzeugverkehr komplett dicht ist und als Ausweichroute nicht zur Verfügung steht, hat sich das Straßenbauamt für einen Kompromiss entschieden, um eine weitere Vollsperrung zu vermeiden: Damit der Verkehr auf dieser wichtigen Verbindungsstraße aufrecht erhalten bleibt, werden „in diesem Einzelfall“ geltende Sicherheitsvorschriften zurückgestellt. Laut der Mitteilung finden die Straßenbauarbeiten unter halbseitiger Sperrung statt, der Verkehr wird an einer Ampel an den Baustellen vorbeigeleitet.

Unsere Empfehlung für Sie Straßenbaustelle im Kreis Esslingen Sanierung der Hepsisauer Steige verschoben Arbeiten zur Hangsicherung an der Hepsisauer Steige (L1212) im Kreis Esslingen werden auf unbestimmte Zeit verschoben. Grund sind die zahlreichen Straßenschäden im Land durch den Starkregen Anfang Juni.

Im Anschluss an die Hangsicherungen wird die Fahrbahnmarkierung wieder hergestellt, informiert das Landratsamt. Auch während dieser Arbeiten wird der Verkehr an der Baustelle vorbeigeleitet. Das Straßenbauamt bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die „unvermeidbaren Beeinträchtigungen“.