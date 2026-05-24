Trump verkündet eine Öffnung der Straße von Hormus – und aus Teheran kommt prompt eine Klarstellung. Es werde keine Rückkehr zu der Zeit vor Kriegsbeginn geben.
24.05.2026 - 01:40 Uhr
Teheran - Unmittelbar nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump zu einer bevorstehenden Öffnung Straße von Hormus hat der Iran betont, weiter die Kontrolle über die Meerenge zu behalten. Die für den globalen Öl- und Gasmarkt wichtige Schiffspassage werde auch im Falle eines Abkommens mit den USA "unter voller iranischer Verwaltung und Souveränität bleiben", schrieb ein iranischer Militärsprecher auf der Plattform X.