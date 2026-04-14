Luxus-Kreuzfahrtschiffe sitzen weiter im Persischen Golf fest. TUI Cruises streicht zahlreiche Mittelmeer-Routen – tausende Urlauber müssen ihre Reisepläne aufgeben.
Der seit Ende Februar anhaltende Konflikt im Nahen Osten hat nun auch immer mehr Auswirkungen auf den Kreuzfahrttourismus im Mittelmeer. TUI Cruises musste weitere beliebte Kreuzfahrten absagen, nachdem zwei Schiffe - „Mein Schiff 4“ und „Mein Schiff 5“ - im Persischen Golf festsitzen und aufgrund der Sperrung der Straße von Hormus nicht ins offene Meer gelangen können.