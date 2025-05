Unplugged, kostenlos und mitten in der Stadt: An sieben Donnerstagen zwischen 31. Juli und 11. September bringen regionale Musiker die Backnanger Innenstadt zum Klingen.

Chris Lederer 26.05.2025 - 13:00 Uhr

Freunde handgemachter Musik dürfen sich freuen. Auch in diesem Sommer werden die „Straßen Musik Tage“ wieder zum Publikumsmagneten in Backnang: Von Ende Juli bis Mitte September verwandeln sich an sieben Donnerstagen zentrale Plätze wie der Marktplatz, die Bleichwiese oder der Obstmarkt in eine Bühne für Unplugged-Konzerte regionaler Künstlerinnen und Künstler. Jede Woche ein anderer Ort mit anderer Musik.