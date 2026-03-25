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Straßenbau im Rems-Murr-Kreis Hangrutsch: Sperrung bei Oberndorf dauert länger

Straßenbau im Rems-Murr-Kreis: Hangrutsch: Sperrung bei Oberndorf dauert länger
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Gleich an vier Stellen ist die Straße zwischen Lutzenberg und Oberndorf abgerutscht. Foto: Frank Rodenhausen

Die Sperrung der K 1883 zwischen Oberndorf und Lutzenberg verlängert sich. Grund sind aufwendigere Bohrarbeiten im Untergrund.

Rems-Murr: Chris Lederer (cl)

Die geologischen Untersuchungen an der Kreisstraße K 1883 dauern länger als vorgesehen. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Rudersberg-Oberndorf und Althütte-Lutzenberg (Rems-Murr-Kreis).

 

Die Strecke bleibt daher länger gesperrt als zunächst angekündigt. Wie das Landratsamt mitteilt, gilt die Vollsperrung zwischen dem Ortsausgang Oberndorf und der Zufahrt Mannenberg nun bis einschließlich Freitag, 27. März. Ursprünglich war die Sperrung nur bis Mittwoch, 25. März, vorgesehen.

Grund für die Verzögerung sind laut Straßenbauamt ungünstige Bodenverhältnisse, die die laufenden Bohrarbeiten erschweren. Die Untersuchungen sind Teil der Vorbereitung für die Sanierung mehrerer Hangrutschungen entlang der Strecke.

Vier Rutschungsbereiche sichern

Nach Angaben des Landratsamts sollen insgesamt vier Rutschungsbereiche gesichert werden. Die eigentlichen Bauarbeiten sind zwischen Juni und November 2026 geplant. Grundlage dafür sind die derzeit laufenden Erkundungsbohrungen, bei denen die Beschaffenheit des Untergrunds in tieferen Schichten untersucht wird. Die Ergebnisse sind entscheidend für die Planung einer stabilen Stützkonstruktion, einer sogenannten Bohrpfahlwand.

Auch Busverkehr betroffen

Für die Dauer der Sperrung ist auch der Busverkehr betroffen. Die Linie 230 kann im Abschnitt zwischen Oberndorf und Mannenberg nicht wie gewohnt verkehren. Fahrgäste müssen auf Umstiegsmöglichkeiten in Lutzenberg und Althütte ausweichen, wie das Landratsamt mitteilt.

Eine Umleitung für den Straßenverkehr ist ausgeschildert. Sie führt entweder über Rudersberg und die L 1080 sowie die L 1120 Richtung Althütte oder über Klaffenbach und die Ebniseestraße.

Das Landratsamt bittet Anwohnerinnen und Anwohner sowie alle Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die Einschränkungen. Die Maßnahme sei ein wichtiger Schritt zur langfristigen Sicherung der Straße.

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