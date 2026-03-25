Straßenbau im Rems-Murr-Kreis Hangrutsch: Sperrung bei Oberndorf dauert länger
Die Sperrung der K 1883 zwischen Oberndorf und Lutzenberg verlängert sich. Grund sind aufwendigere Bohrarbeiten im Untergrund.
Die Sperrung der K 1883 zwischen Oberndorf und Lutzenberg verlängert sich. Grund sind aufwendigere Bohrarbeiten im Untergrund.
Die geologischen Untersuchungen an der Kreisstraße K 1883 dauern länger als vorgesehen. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Rudersberg-Oberndorf und Althütte-Lutzenberg (Rems-Murr-Kreis).