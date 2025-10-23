 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Stuttgart

  4. Baustelle zwischen Fellbach und Untertürkheim – Umwege für Bus- und Autoverkehr

Straßenbau in Stuttgart Baustelle zwischen Fellbach und Untertürkheim – Umwege für Bus- und Autoverkehr

Straßenbau in Stuttgart: Baustelle zwischen Fellbach und Untertürkheim – Umwege für Bus- und Autoverkehr
1
Die Kappelbergstraße ist in einem schlechten Zustand, die Gehwege sind teils viel zu schmal. Foto: Sebastian Steegmüller

Die Kappelbergstraße wird wegen Kanalarbeiten gesperrt – für mehr als zwei Jahre. Die Kosten belaufen sich auf rund 7,5 Millionen Euro.

Mehr als 8000 Autos, Busse und Lastwagen rollen täglich über die Kappelbergstraße in Untertürkheim. Noch. Denn ab Anfang kommenden Jahres wird die Hauptverbindung zwischen dem Ortskern und dem Stadtteil Luginsland sowie Fellbach wegen wichtiger Kanalsanierungen komplett gesperrt – für mehr als zwei Jahre. Die Baustelle sorgt für massive Einschränkungen und weite Umwege im Auto- und Busverkehr.

 

„Es ist eine sehr große Baumaßnahme“, weiß Nikolaus Welker, der Leiter der Abteilung Neckar beim Tiefbauamt. Seit Jahren wurde die Sanierung daher immer wieder aufgeschoben. Doch jetzt geht das nicht mehr. Die in der Kappelbergstraße sowie im gesamten Wohngebiet um die Fellbacher-, Margareten-, Hettich- und Munkstraße verlaufenden Abwasserkanäle aus den 1920er Jahren „weisen sehr starke Schäden auf“, ergänzt Projektleiter Fabian Burtzländer. Insgesamt werden auf einer rund 1,1 Kilometer langen Strecke neue Kanäle und 85 Hausanschlüsse verlegt. Die Gesamtkosten sind auf 7,5 Millionen Euro veranschlagt.

Neuer Straßenbelag und barrierefreie Bushaltestelle

In den Kosten enthalten sind auch die Sanierung des maroden Straßenbelags in der Kappelbergstraße auf einer Fläche von knapp 4000 Quadratmetern, zugleich wird die Bushaltestelle „Im Hag“ der Buslinie 60 der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB), die zwischen Untertürkheim Bahnhof über Fellbach nach Oeffingen verkehrt, barrierefrei ausgebaut. Für den Schulweg wird eine Querungshilfe eingerichtet und nicht zuletzt auch der äußerst schmale Gehweg auf Höhe der Kappelbergstraße 10 verbreitert. „Es handelt sich aber um keine Umgestaltungsmaßnahme“, betonen Welker und Burtzländer unisono.

Diese wird seit langem gefordert. Derzeit findet eine Unterschriftensammlung der eigens gegründeten Bürgerinitiative „Untertürkheim entschleunigt“ für eine Verkehrsberuhigung im Ortskern statt. Aufgrund der sehr beengten Verhältnisse seien vor allem Radfahrer und Fußgänger stark gefährdet, fast täglich komme es zu Fast-Unfällen. Eine Anwohnerin drohte der Stadt gar mit einer Klage. Auch die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Gemeinderat haben bereits einen Antrag auf Tempo 30 zwischen Untertürkheim und Fellbach gefordert. Dies sei im Zuge der jetzt anstehenden Sperrung der wichtigen Verbindungsstraße der richtige Zeitpunkt.

Denn die mehr als zwei Jahre dauernde Sanierung umfasst neben dem Bau der neuen Abwasserkanäle ein ganzes Bündel an Maßnahmen zusammengefasst. So werden zeitgleich neue Gas- und Wasserleitungen verlegt. „Wir packen so viel wie möglich hinein“, erklärt Welker. Ob auch die Versorgung mit Glasfaseranschlüssen in Luginsland integriert werden kann, sollen weitere Gespräche mit den Netzbetreibern klären.

Umleitung um den kompletten Ortskern herum

Einschränkungen bringt die Sperrung der Kappelbergstraße vor allem auch für den Verkehr mit sich. Die offizielle Umleitung führt um den kompletten Ortskern herum über die Augsburger und Dietbachstraße. „Die Zufahrt für die Anwohner wird bis zur Baustelle aber immer möglich bleiben“, sagt Burtzfelder. Deshalb werde die Sanierung in offener Bauweise immer nur in rund 20 Meter langen Etappen durchgeführt. Eine Durchfahrt sei aber gänzlich unmöglich – auch nicht für die SSB-Buslinie 60. „Eine Ersatzbushaltestelle wird auf Höhe der Ecke Dietbach-/Barbarossastraße eingerichtet“, sagt Burtzfelder. Um den Weg zur Luginslandschule und der Seniorenwohnanlage Paul-Collmer-Haus so kurz wie möglich zu halten, sei für die Buslinie ein Abstecher in Richtung Luginsland geplant. Die genaue Route müsse aber noch von der SSB festgelegt werden.

Eine Anwohnerinformation findet am Donnerstag, 27. November, ab 18 Uhr im katholischen Gemeindezentrum St. Johannes, Warthstraße 22, statt.
 

Weitere Themen

Behörden in Stuttgart: Führerscheinstelle: Online-Anmeldung wird verpflichtend

Behörden in Stuttgart Führerscheinstelle: Online-Anmeldung wird verpflichtend

Die Stadt Stuttgart versucht, Ordnung ins Chaos bei Führerschein- und Zulassungsstelle zu bringen. Von November an wird die Terminvergabe neu geregelt.
Von Jürgen Bock
Familie sucht ihn: Stuttgarter Trottwar-Verkäufer wird vermisst – wo ist Sven K.?

Familie sucht ihn Stuttgarter Trottwar-Verkäufer wird vermisst – wo ist Sven K.?

Seit fast zwei Wochen fehlt von Sven K. jede Spur. In Stuttgart-Freiberg ist der Trottwar-Verkäufer, der gern barfuß unterwegs ist, gut bekannt. Jetzt klingelt sein Telefon ins Leere.
Von Hilke Lorenz
S-Bahn Stuttgart: Viele Lokführer krank – Vereinzelte Ausfälle auf allen Linien

S-Bahn Stuttgart Viele Lokführer krank – Vereinzelte Ausfälle auf allen Linien

Der S-Bahn Stuttgart gehen krankheitsbedingt die Lokführer aus. In unserer Live-Übersicht erfahren Sie, welche Linien wie stark von Ausfällen betroffen sind.
Von Philip Kearney
Radfahren in Stuttgart: Polizei deckt Fahrraddiebstahl auf

Radfahren in Stuttgart Polizei deckt Fahrraddiebstahl auf

Die Polizei ist am Dienstag im Einsatz, um Radfahrende für mehr Sicherheit zu sensibilisieren – gegen Diebe. Dabei findet sie auch mumaßliche Täter.
Von Christine Bilger
Stuttgarter beim Last Soul Ultra: Mit Jogging begonnen – nun läuft Mauritz Ehmann fünf Marathons am Stück

Stuttgarter beim Last Soul Ultra Mit Jogging begonnen – nun läuft Mauritz Ehmann fünf Marathons am Stück

Früher wog Moritz Ehmann 40 Kilo mehr. Heute läuft er Extrem-Rennen und leitet einen Run Club im Stuttgarter Süden. Wie schafft man es sein Leben so radikal umzukrempeln?
Von Lena Fux
Brandbrief an Stuttgarter Politik: Höhere Kita-Gebühren – „Das trifft Tagesmütter mit voller Wucht!“

Brandbrief an Stuttgarter Politik Höhere Kita-Gebühren – „Das trifft Tagesmütter mit voller Wucht!“

Tagesmütter bangen um ihre Existenz. Denn höhere Kita-Gebühren könnten Eltern davon abschrecken, ihr Kind in eine Betreuung zu geben – und Frauen in alte Rollenmuster zurückdrängen.
Von Alexandra Kratz
Adipositas Selbsthilfegruppe: Flohmarkt für Übergrößen in Bad Cannstatt

Adipositas Selbsthilfegruppe Flohmarkt für Übergrößen in Bad Cannstatt

Second-Hand-Kleidung in XXL ist oft Mangelware: Daher organisiert die Adipositas Selbsthilfegruppe einen Flohmarkt.
Von Carolin Klinger
Segel-Club am Max-Eyth-See: Segeln in Stuttgart – „Man muss dafür weder reich noch erwachsen sein“

Segel-Club am Max-Eyth-See Segeln in Stuttgart – „Man muss dafür weder reich noch erwachsen sein“

Segeln ist nur ein Sport für reiche Herren? „Unsinn“, sagt eine Lehrerin aus Stuttgart. Sie hat sich im Segel-Club am Max-Eyth-See ihren Traum erfüllt.
Von Jovanna Imalski
Aktion im Stuttgarter Stadtpalais: Stuttgart aus Lebkuchen – so kann man mitbauen

Aktion im Stuttgarter Stadtpalais Stuttgart aus Lebkuchen – so kann man mitbauen

Das Stadtpalais sucht kreative Zuckerbäcker, die Stuttgart aus Lebkuchen nachbauen – vom Hauptbahnhof bis zur Villa Berg. Das Bewerbungsverfahren läuft ab jetzt.
Von Theresa Schäfer
Diebstahl in der Königstraße: Mann lockt Uhrbesitzer mit Falschgeld – Komplize flüchtet mit Luxusuhr

Diebstahl in der Königstraße Mann lockt Uhrbesitzer mit Falschgeld – Komplize flüchtet mit Luxusuhr

Ein Mann zeigt in der Königstraße Interesse an der Uhr eines Passanten und lockt diesen mit einem Bündel Falschgeld. Plötzlich kommt es zu einem Diebstahl. Die Polizei sucht Zeugen.
Von Philip Kearney
Weitere Artikel zu Stuttgart Stuttgart-Untertürkheim Fellbach SSB
 