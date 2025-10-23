Straßenbau in Stuttgart Baustelle zwischen Fellbach und Untertürkheim – Umwege für Bus- und Autoverkehr
Die Kappelbergstraße wird wegen Kanalarbeiten gesperrt – für mehr als zwei Jahre. Die Kosten belaufen sich auf rund 7,5 Millionen Euro.
Mehr als 8000 Autos, Busse und Lastwagen rollen täglich über die Kappelbergstraße in Untertürkheim. Noch. Denn ab Anfang kommenden Jahres wird die Hauptverbindung zwischen dem Ortskern und dem Stadtteil Luginsland sowie Fellbach wegen wichtiger Kanalsanierungen komplett gesperrt – für mehr als zwei Jahre. Die Baustelle sorgt für massive Einschränkungen und weite Umwege im Auto- und Busverkehr.