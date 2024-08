Straßenbau in Stuttgart-Obertürkheim

Der 2,2 Millionen Euro teure Kreisverkehr auf den Otto-Hirsch-Brücken ist nahezu fertiggestellt. Im letzten Abschnitt wird nun ein Teil der Brücke saniert. Deshalb ist die Verbindungsstraße zwischen Obertürkheim und Hedelfingen für den Verkehr gesperrt.

Alexander Müller 16.08.2024 - 15:42 Uhr

Täglich rund 15 000 Fahrzeuge sowie drei Buslinien nutzen den Verkehrsknotenpunkt in den Oberen Neckarvororten. Dennoch hat sich der Bau eines Kreisverkehrs auf den Otto-Hirsch-Brücken am Ortseingang von Obertürkheim sage und schreibe 25 Jahre von der ersten Idee bis zur Umsetzung in die Länge gezogen. Im letzten Bauabschnitt wird jetzt ein Teil der Brücke saniert. Daher ist die wichtige Verbindungsstraße zwischen Obertürkheim und Hedelfingen für den Verkehr gesperrt – voraussichtlich rund vier Monate lang.