Mit Regenschirm und guter Laune: Tausende Zuschauer säumten beim Narrenumzug in Wernau (Kreis Esslingen) die Straßen.

Kerstin Dannath 14.02.2026 - 19:40 Uhr

Selbst das eher durchwachsene Wetter machte den Wernauer Narren bei ihrem traditionellen Umzug am Faschingssamstag keinen Strich durch die Rechnung: Zwar tummelten sich bei leichtem Nieselregen und nasskalten fünf Grad ein paar weniger Zuschauer als sonst entlang der Kirchheimer Straße, die Zahl der Besucher und Besucherinnen bewegte sich aber dennoch im fünfstelligen Bereich.