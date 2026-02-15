Rund 3000 Hästräger und Guggenmusiker verwandelten Wernau (Kreis Esslingen) am Samstag in eine Hochburg der schwäbisch-alemannischen Straßenfasnet.
Zwar tummelten sich bei leichtem Nieselregen und nasskalten fünf Grad ein paar weniger Zuschauer als sonst entlang der Kirchheimer Straße. Der guten Stimmung tat das Wetter indes keinen Abbruch. Der närrische Lindwurm startete um 14 Uhr mit ohrenbetäubenden Böllern des Wernauer Schützenvereins. Angeführt von Büttel und Till – zwei der traditionellen Hauptfiguren der Wernauer Narren – folgten 87 Gruppen mit rund 3000 Mitwirkenden. Darunter Hästräger, Guggenmusiker und Gardetänzerinnen aus der ganzen Region, aus dem Land und darüber hinaus – sie alle verwandelten Wernau erneut in eine Hochburg der schwäbisch-alemannischen Straßenfasnet.