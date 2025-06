OB Friedrich wettet zum Straßenfest: Alle Gondeln im Riesenrad sollen besetzt werden – mit Menschen in Lila oder Orange, die die VfB-Hymne singen.

Chris Lederer 29.06.2025 - 13:17 Uhr

Keiner hat ihn gezwungen, nun steht er in der Pflicht: Backnangs Oberbürgermeister Maximilian Friedrich stellt sich einer ungewöhnlichen Stadtwette. Am Montag, 30. Juni, um 13 Uhr will er das 45 Meter hohe Riesenrad auf dem Rummel komplett füllen – mit Menschen in den Farben des Straßenfestes: Lila und Orange.