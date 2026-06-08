Straßenkunst: Die wohl längste Street-Outdoor-Gallery der Welt ist in Böblingen

Durch die Unterführung in der Herrenberger Straße Böblingens schießen die Autos. Wer dort, wo sich die Straße senkt, noch einmal scharf aufs Gas drückt, der versäumt etwas: Hinter metallener Brüstung, gemalt auf grauen Beton, erstreckt sich, was, wie der Böblinger Galerist Marko Schacher mitteilt, zweifellos die längste Street-Outdoor-Gallery der Welt sein muss. Sechs Jahre sind vergangen, seitdem die Künstler Jim Avignon, Henrike Ribbe und Jeroo den Beton zur Kunstfläche machten. Die städtische Galerie Böblingens, das Stadtplanungsamt waren mit dabei.

Für Samstag nun lädt Marko Schacher gemeinsam mit Corinna Steimel, Leiterin der Städtischen Galerie Böblingen, ein zum „Art-Walk“ entlang der 460 Meter, die zu beiden Seiten der Straße bedeckt sind mit Malerei – und die Resonanz ist größer, als von ihnen erwartet: Eine dichte Traube an Menschen füllt die schmalen Gehwege, nimmt vielleicht zum ersten Mal die Kunst am Straßenrand aus nächster Nähe in Augenschein, erfährt so manches über die Persönlichkeiten, die auf diesen Wänden Tag und Nacht sehr bunt den Straßenverkehr betrachten. Corinna Steimel präsentiert enthusiastisch, erzählt von Entstehung und Konzeption, Marko Schacher kommentiert und schiebt einen Einkaufswagen voller Getränke und Kunst-Merchandising-Artikel vor sich her.

Jim Avignon steht für einen cartoonesk-kubistischen Stil. Foto: Schacher

Die Böblinger Street-Art ist eine doppelte „Wall of Fame“, eine Galerie der Porträts. Die Fantasie des Stuttgarter Graffiti-Künstlers Christoph „Jeroo“ Ganter, der Realismus von Henrieke Ribbe und der kunterbunte cartoonesk-kubistische Stil von Jim Avignon stehen auf diesen Wänden unmittelbar nebeneinander. Marko Schacher ist Jim Avignons Galerist seit vielen Jahren, begegnete ihm zuerst 1992 auf der documenta IX, zeigt in Stuttgart aktuell die Schau „Jim Avignon, Milan Peschel: You’re welcome!“ – und nahm dies zum Anlass, die Böblinger Dauerausstellung, im Freien und für jeden jederzeit zugänglich, noch einmal ins Gedächtnis zu rücken.

Jeroo verbrauchte 300 Spraydosen, um einen fantastischen Hintergrund zu schaffen, der sich mit weiten Schlingen über den Beton legt. Jim Avignon, Henrieke Ribbe malten über der Unterführung, so Marko Schacher, „bekannte und berüchtigte Gesichter aus der Böblinger Geschichte und Gegenwart“. Es sind historische Gestalten, Berühmtheiten, Spaziergänger, Gesichter, die der Zufall herbeischwemmte. Auch sich selbst, gegenseitig, porträtierten die drei Künstler. Obschon am Samstag verhindert sind sie also doch zugegen.

Marko Schacher (rechts) ist Jim Avignons Galerist. Beim Art-Walk am Samstag war der Künstler aber nicht dabei. Foto: Schacher

Die Spaziergänger begegnen auf den Betonwänden einigen Stars, die einst in der Böblinger Sporthalle, längst abgerissen, auftraten – da stehen nebeneinander, sehr bunt gemalt von Jim Avignon, Miles Davis, Alice Cooper, Leonardo DiCaprio, Thomas Gottschalk, die Schlagersängerin Paola und der Bassist der Metal-Band Manowar. Entstanden sind diese Porträts erst nach Einweihung der „Wall of Fame“, als Jim Avignon 2024 seine Arbeit dort fortsetzte – auf ausdrücklichen Wunsch einer Böblinger Bürgerin. Nun denkt man also zurück an jene Tage, in denen die Stadt ein Ort war, an dem der TV-Klassiker „Wetten dass…“ aufgezeichnet wurde – oder internationale Superstars Böblingen besuchten.

Das Böblinger Kunstprojekt ist weiter im Fluss

Manch eine Person, die sich auf diesem „Walk of Fame“ findet, ist dem Gedächtnis aller Anwesenden mittlerweile entglitten, denn lange ist es her, seit die Malereien entstanden, und Spontaneität war im Spiel. Das Versprechen, Informationen zu einzelnen Persönlichkeiten auf digitalem Weg zur Verfügung zu stellen, wurde wohl nur partiell eingelöst seither, aber Corinna Steimel versichert: „Es ist ein On-Going-Projekt“, und: Die Städtische Galerie Böblingens wird bald ihr 40-Jähriges feiern.

Derweil geht am Samstag eine große Gruppe vorbei an den Porträts von Menschen, bekannt und unbekannt – die berühmte Böblinger Mechthild ist da, die Künstler Hans Bäurle und Fritz Steisslinger, Hanns Klemm, alle Oberbürgermeister der Stadt einschließlich des amtierenden, Stefan Belz. Und manch ein ehemaliger Bediensteter der Stadt, manch eine ehemalige Bedienstete, erkennt sich wieder, steht nun leibhaftig vor dem eigenen Porträt, auf Beton gemalt.

Wer immer auf diesen Wänden zu sehen ist, musste nominiert werden, egal von wem, aus welchem Grunde – die „Wall of Fame“ zieht so einen Schnitt durch Geschichte und die Schichten Böblingens, porträtiert die Stadt auf eigenwillig unvorhersehbare Weise – und der „Art-Walk“, eine riesige Menschentraube, zieht schließlich weiter, am Samstagabend, um am oberen See Böblingens zur Ruhe zu kommen und dort seine letzten Chips zu verzehren.