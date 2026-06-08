Straßenkunst Die wohl längste Street-Outdoor-Gallery der Welt ist in Böblingen
Die Herrenberger Straße wird seit sechs Jahren gesäumt von gemalten Persönlichkeiten. Am Samstagabend fand ein „Art-Walk“ statt.
Die Herrenberger Straße wird seit sechs Jahren gesäumt von gemalten Persönlichkeiten. Am Samstagabend fand ein „Art-Walk“ statt.
Durch die Unterführung in der Herrenberger Straße Böblingens schießen die Autos. Wer dort, wo sich die Straße senkt, noch einmal scharf aufs Gas drückt, der versäumt etwas: Hinter metallener Brüstung, gemalt auf grauen Beton, erstreckt sich, was, wie der Böblinger Galerist Marko Schacher mitteilt, zweifellos die längste Street-Outdoor-Gallery der Welt sein muss. Sechs Jahre sind vergangen, seitdem die Künstler Jim Avignon, Henrike Ribbe und Jeroo den Beton zur Kunstfläche machten. Die städtische Galerie Böblingens, das Stadtplanungsamt waren mit dabei.