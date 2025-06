Nach 65 Kilometern Rennen in den Beinen mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 40 km/h jubelte Louis Joos: Der Warmbronner, der für den MRSC Ottenbach startet, sicherte sich nach einer 30 Kilometer langen Solofahrt souverän den ersten Platz – und darf sich Baden-Württembergischer Meister im Straßenrad nennen.

Der 15-Jährige ist nicht nur auf der Straße stark, er kann es auch auf dem Cyclocross-Rad, einem geländegängigen Rennrad. Bei der Deutschen Cyclocross-Meisterschaft sicherte er sich die Bronzemedaille, auch die Cyclocross-Bundesliga beendete er auf Platz drei. „Mein großer Traum ist es, einmal bei der Tour de France teilzunehmen“, sagt Landeskaderfahrer Louis Joos enthusiastisch.

Goldenes Lächeln: Louis Joss (Mi.) bei der Siegerehrung Foto: privat

Die laufende Rennradsportsaison besteht aus acht in ganz Deutschland verteilten Rennetappen. Bei jedem Straßenrennen fahren die Junioren der Klasse U 17 eine Distanz zwischen 60 bis 80 Kilometer und kommen dabei auf eine Durchschnittsgeschwindigkeit von rund 40 km/h. Im letzten Rennen in Karbach erreichte Louis Joos den sechsten Platz. Der Spitzenreiter darf die Etappen jeweils – wie bei der Tour de France – im gelben Trikot fahren.

In der aktuellen Straßenrennrad-Bundesliga gehört der gebürtige Leonberger zu den Top-Favoriten auf den Meistertitel, das Titelrennen findet statt am 28. Juni in Kaiserslautern statt. „Ich habe einen ausgearbeiteten Trainingsplan, damit ich bei der deutschen Meisterschaft in Höchstform bin und mir den Titel hole“, sagt der Teenager selbstbewusst.

Letzte Startvorbereitungen bei Louis Joss (vo.) Foto: privat

Weil kein Meister vom Himmel fällt, trainiert auch Louis Joos hart – zwischen acht bis teilweise 18 Stunden pro Woche befindet er sich im Training. Gleichzeitig absolviert das Rad-Talent noch seinen Realschulabschluss in Weil der Stadt. Im Sommer warten noch die Meisterschaften im Einzel-Zeitfahren sowie im Vierer-Einzelzeitfahren. Louis Joos hat bei guter Leistung hohe Chancen auf die Nominierung für die Nationalmannschaft im nächsten Jahr und wird bereits von Profi-Teams gesichtet.