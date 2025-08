6.45 Uhr, 13 Grad. Es schüttet wie aus Eimern. Schwer zu sagen, was davon am schlimmsten ist. Peter Musgiller und seine Kollegen stört das wenig. Sie müssen raus, ob sie es wollen oder nicht. Denn sie arbeiten als Straßenreinigungswarte bei der Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS). Und die Menschen erwarten, dass die Straßen und Plätze sauber sind. Nur wird das immer mehr zu einer fast unlösbaren Aufgabe.

So paradox es klingt, aber das schlechte Wetter erleichtert dem AWS-Saubermachtrupp die Arbeit sogar. Denn an diesem frühen Montagmorgen sieht es am Feuersee einigermaßen sauber aus. Auf den Stufen vor dem See stehen vereinzelt leere Bierflaschen, es liegen Socken und Zigarettenschachteln herum. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite, an der Bushaltestelle, befindet sich mehr Müll vor als im Mülleimer. Aber das alles ist kein Vergleich zu dem, was Musgiller und Co. sonst erwartet, wenn sie am Morgen mit ihren orangefarbenen Fahrzeugen am Feuersee ankommen.

Der AWS fordert mehr Personal, um die Straßen sauber halten zu können

„Wir haben unsere Plätze, wo wir wissen: Wenn wir dort ankommen, trifft uns gleich der Schlag“, sagt Musgiller. Das ist im Bezirk West neben dem Feuersee auch der Aussichtspunkt Zeppelinstraße. „Es wird immer schlimmer, eine Katastrophe“, erklärt Musgiller. Und meint damit, dass immer mehr Glasflaschen einfach stehen gelassen werden. Dass immer mehr Hausmüll in den öffentlichen Mülleimern entsorgt wird. Dass die Mülleimer immer öfter etwa von Pfandsammlern aufgesperrt und offengelassen werden, wodurch der ganze Müll herausfliegt. Dass immer mehr Sperrmüll einfach auf die Straße gestellt wird. Die Liste ließe sich noch lange fortsetzen.

Am frühen Morgen rücken die Straßenreinigungswarte der AWS aus, um den Feuersee vom Müll zu befreien. Meistens sieht es kurz danach aber wieder genauso schlimm aus wie zuvor. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Als besonders reinigungsintensiv benennt der städtische Eigenbetrieb den Marienplatz, die Karlshöhe und eben den Feuersee. Mit drei Fahrzeugen rückt der AWS dort tagtäglich an. Die Kehrmaschine macht die Straßen sauber, mit dem Papierkorbfahrzeug werden die Mülleimer ausgeleert, dazu kommen sechs Arbeitskräfte, die mit Besen ausgestattet den Boden fegen. Auch die Gehwege ringsum gehören dazu.

In den Sommermonaten fällt besonders viel Müll an

Von den rund 1000 Mitarbeitern bei der AWS sind 177 als Straßenreinigungswart angestellt. Diese Zahl sei aber nicht ausreichend, sagt Markus Weikinat, Abteilungsleiter bei der AWS. „Die Realität auf der Straße zeigt uns ein deutliches Bild: Die Belastung ist in den letzten Jahren spürbar gestiegen – nicht nur durch ein höheres Müllaufkommen und neue Aufgaben wie Sonderreinigungen oder Veranstaltungsbetreuung, sondern auch durch gesellschaftliche Veränderungen.“ Öffentliche Plätze würden intensiver genutzt, gerade an Wochenenden. Die bisherigen Strukturen kämen deshalb an ihre Grenzen. „Um das gewohnte Sauberkeitsniveau zu halten – oder sogar zu verbessern – braucht es eine personelle und strukturelle Weiterentwicklung.“

In den Wintermonaten reicht es, den Feuersee drei Tage in der Woche sauber zu machen. Im Sommer kommen die AWS-Arbeiter dagegen kaum noch hinterher, obwohl sie jeden Tag kommen. Denn wenn schönes Wetter ist, ist der Feuersee ein beliebter Aufenthaltsort. Dann kommen die Menschen hierher zum Plaudern, zum Trinken – und hinterlassen eben auch jede Menge Müll.

Zahlreiche Reklamationen von Anwohnern sorgen für Zusatzarbeit

Ein normaler Arbeitstag beginnt für Musgiller um 6.30 Uhr. Das ist die Tagschicht. Die Frühschicht geht schon um 3.45 Uhr los, wenn seine Kollegen zentrale Orte wie Schlossplatz oder Königstraße sauber machen. Musgiller ist für den Bezirk West zuständig. Nach dem Feuersee geht es weiter zum Moltkeplatz und zur Aussichtsplattform an der Zeppelinstraße. Um 15.25 Uhr ist Feierabend.

Musgiller arbeitet mittlerweile seit sechs Jahren bei der AWS. Er wohnt im Stadtteil Kaltental und ist auch in der Landeshauptstadt aufgewachsen. Stuttgart sei eigentlich seine Heimat, sagt der 39-Jährige. „Aber generell finde ich es in ganz Stuttgart nicht mehr schön.“ Jetzt liege überall der Verpackungsmüll von den zahlreichen Fast-Food-Restaurants herum. Von Anwohnern kämen jeden Tag fünf bis sechs Reklamationen, die sich darüber beschwerten, wenn vor ihrer Haustür Müll liege, der nicht ihnen gehört. Für diesen Montag hat Musgiller eine Reklamation, dass zahlreiche Heroinspritzen im Gras liegen würden. Und wenn Musgiller den Feuersee verlässt, sieht es ein paar Stunden später wieder aus wie zuvor. „Wir räumen den Leuten nur hinterher, dadurch haben wir nichts gewonnen.“

Anfeindungen von Passanten erschweren die Arbeit

Die Probleme häufen sich. Was die Menschen in die Mülleimer schmeißen, macht die Behälter nicht nur unnötig schnell voll, sondern behindert auch die Arbeit der AWS. Ganz oft landet Hausmüll drin, oft auch Altkleider, teilweise sogar Metallstangen – die wiederum die Papierkorbfahrzeuge beschädigen können. Und ganz oft werfen die Leute ihren Müll auch einfach an Ort und Stelle zu Boden, anstatt zum nächsten Mülleimer zu laufen. Wenn Musgiller nach Ungarn reist, wo seine Vorfahren herkommen, dann sehe es dort noch ganz anders aus, viel sauberer. Früher habe er von seinen Eltern Werte mitgegeben bekommen, etwa dass man seinen Müll in den Mülleimer wirft. Und heute? „Die Leute werden immer rücksichtsloser. An Mitmenschen zu denken, das ist glaube ich verlorengegangen“, meint Musgiller.

Leere Glasflaschen werden immer öfter einfach stehen gelassen. Auch Glasscherben werden zunehmend zu einem Problem. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Was zu allem Überfluss noch hinzukommt: Musgiller und seine Kollegen werden immer öfter von Passanten angegangen. Mit Beleidigungen, mit der Androhung von Schlägen. Musgiller legt dann einfach seinen Besen hin und läuft davon. „Ich habe eine Familie, ich möchte gesund nach Hause kommen“, sagt er.

Auch im Wasser landet alles Mögliche – von der Glasflasche bis zum Fahrrad

Während eines Streiks im Frühjahr wurde sichtbar, was passiert, wenn der AWS den Menschen zwei Tage lang nicht hinterherräumt. Das Gute sei, dass Tarifverhandlungen zumeist in den Wintermonaten stattfänden, wenn weniger Müll anfällt. „Sonst sieht es hier aus wie im Krieg“, sagt Musgiller.

Der Feuersee selbst bleibt an diesem Montagmorgen unberührt. Wer weiß, was dort alles zu finden wäre? Es seien auch schon Fahrräder aus dem Wasser gezogen worden, erzählt Musgiller. Man versteht langsam, warum er davon spricht, dass man mittlerweile wie im Wilden Westen lebe.