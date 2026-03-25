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  6. Mit welchen Einschränkungen die KÖ8-Besucher rechnen müssen

Straßensanierung in Köngen Mit welchen Einschränkungen die KÖ8-Besucher rechnen müssen

Straßensanierung in Köngen: Mit welchen Einschränkungen die KÖ8-Besucher rechnen müssen
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Ein Teilstück der Nürtinger Straße am am Köngener Einkaufszentrum KÖ8 wird ab April umfassend saniert. Foto: kd

Am Köngener Einkaufszentrum KÖ8 ist ein neues Gastronomiegebäude in Planung – doch zuerst stehen ab April umfangreiche Sanierungsarbeiten an.

Besucher des Köngener Einkaufszentrums KÖ8 müssen sich ab April auf Einschränkungen einstellen: Ein Teilstück der Nürtinger Straße, das auch die Zufahrt zum hinteren Parkplatz sowie zur Waschanlage und dem ansässigen Gewerbe bildet, wird erneuert. Immerhin: Es wird wohl keine Vollsperrung geben.

 

Nach vielen Gesprächen mit den Anliegern habe man sich auf eine Interimslösung geeinigt: „Es wird Einschränkungen geben, da gibt es nichts schön zu reden. Aber wir werden versuchen, den Ablauf gemeinsam möglichst reibungslos hinzubekommen“, kündigte Fachingenieur Christoph Traub vom Büro SI-Ingenieure aus Weilheim/Teck, das mit der Planung beauftragt wurde, an.

Sanierung in Köngen wird wohl günstiger as geplant

Eine weitere gute Nachricht: Die Maßnahme wird wohl günstiger als geplant. Ursprünglich wurde allein für die Baukosten mit rund 930 000 Euro gerechnet, vergeben wurden die Arbeiten bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats nun für rund 584 000 Euro. „Derzeit sind wenig Ausschreibungen auf dem Markt, deswegen suchen viele Firmen nach Aufträgen, was sich im Angebotspreis niederschlägt“, erklärte Traub. In den Haushalt eingestellt wurden indes rund 1,5 Millionen Euro. Zu den reinen Baukosten dazu kommen allerdings weitere Beträge, wie Köngens Ortsbaumeisterin Simone Reichert betonte – so kalkuliert die Gemeinde mit mindestens 70 000 Euro für diverse Interimsbauwerke um den Verkehr umzuleiten. Die Arbeiten sollen bis Dezember diesen Jahres abgeschlossen werden.

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Hintergrund der Maßnahme ist ein benachbartes Bauvorhaben: Auf dem vorderen Parkplatz, der sich in Privatbesitz befindet, plant der Eigentümer den Neubau eines Gastronomiegebäudes. Allerdings verlaufen unter dem vorderen Parkplatz Ver- und Entsorgungsleitungen der Gemeinde, die in diesem Zuge verlegt werden müssen. Überdies wurde schon 2021 festgestellt, dass die alte Kanalisation überlastet ist und aufdimensioniert werden muss. Obendrein ist das betreffende Teilstück der Nürtinger Straße ziemlich marode, was dem hohen Anteil an Schwerlastverkehr geschuldet ist.

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