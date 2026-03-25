Straßensanierung in Köngen Mit welchen Einschränkungen die KÖ8-Besucher rechnen müssen
Am Köngener Einkaufszentrum KÖ8 ist ein neues Gastronomiegebäude in Planung – doch zuerst stehen ab April umfangreiche Sanierungsarbeiten an.
Am Köngener Einkaufszentrum KÖ8 ist ein neues Gastronomiegebäude in Planung – doch zuerst stehen ab April umfangreiche Sanierungsarbeiten an.
Besucher des Köngener Einkaufszentrums KÖ8 müssen sich ab April auf Einschränkungen einstellen: Ein Teilstück der Nürtinger Straße, das auch die Zufahrt zum hinteren Parkplatz sowie zur Waschanlage und dem ansässigen Gewerbe bildet, wird erneuert. Immerhin: Es wird wohl keine Vollsperrung geben.