Das Regierungspräsidium führt ab Montag, 13. Oktober, Untersuchungen wegen Schäden an der Brücke zur A 831 am Dreieck Johannesgraben in Vaihingen durch.
10.10.2025 - 12:00 Uhr
Die Sanierung der teils maroden Verkehrsinfrastruktur in Stuttgart geht weiter. Das Regierungspräsidium Stuttgart (RPS) sperrt von Montag, 13. Oktober bis voraussichtlich Mittwoch, 15. Oktober, die Auffahrt von der B 14 auf die A 831 und zum Autobahnkreuz Stuttgart am Dreieck Johannesgraben in Vaihingen. Grund dafür sind vorbereitende Untersuchungen auf die im Frühjahr 2026 geplante Sanierung. Eine Umleitung wird eingerichtet.