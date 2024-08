Wer in diesen Tagen und Wochen im Raum Backnang unterwegs ist, muss immer mal wieder mit Sperrungen und Umleitungen rechnen. Vergangenes Wochenende war die Bundesstraße beim Backnanger Wasserturm gleich mehrere Tage nicht passierbar, weil die rund 25 Meter lange Brücke zum Industriegebiet Lerchenäcker abgebrochen wurde.

Die nächste Sperrung nur einige Kilometer entfernt ist schon in Sicht: Wegen Instandsetzungsarbeiten an der B 14 in der Ortsdurchfahrt Oppenweiler ist an diesem Abschnitt eine Vollsperrung erforderlich – und zwar von Freitag, 9. August, bis Dienstag, 20. August. Der Rems-Murr-Kreis saniert im Auftrag des Regierungspräsidiums Stuttgarts die B 14 im Bereich der Gemeinde Oppenweiler.

An Vollsperrung führt kein Weg vorbei

Wie das Waiblinger Landratsamt ausführt, handelt es sich um eine Erhaltungsmaßnahme. Das bedeutet, die Asphaltdeck- und Binderschicht wird auf einer Länge von circa 600 Metern erneuert. Weil diese Bauaktivitäten äußerst umfangreich sind, ist eine Vollsperrung der Straße unvermeidlich. Eine Umleitung wird während der Bauzeit für alle Verkehrsarten ausgeschildert. Die Bürger im Ortskern von Oppenweiler müssen mit einigen Schwierigkeiten rechnen, denn „die Zugänglichkeit für die Anwohner ist während der Bauzeit beeinträchtigt“, heißt es. Die genaue Abstimmung erfolge mit der Straßenbaufirma und dem Landratsamt „in Abhängigkeit des Baufortschritts“. Die Anwohner werden hier jeweils durch die Straßenbaufirma informiert.

Zwei Bauabschnitte im August

Die Umsetzung erfolgt in zwei Bauabschnitten. Der erste Bauabschnitt von Freitag, 9. August, bis Sonntag, 11. August, betrifft in Richtung Backnang den Bereich von der Einmündung Gartenstraße aus bis zur Bushaltestelle vor Oppenweiler. Der Bauabschnitt 2 beginnt am Sonntag, 11. August, und dauert bis Dienstag, 20. August – und zwar von der Gartenstraße bis über den Kreuzungsbereich Hauptstraße/Friedhofstraße. Die Einrichtungsarbeiten der Verkehrssicherung zur Sperrung der B 14 beginnen bereits am Freitag, 9. August, ab etwa 7.30 Uhr und sollen bis um 10 Uhr abgeschlossen sein. Danach beginnen die Fräsarbeiten. Die Umleitung führt über die B 328 Kleinaspach – L 1118 Oberstenfeld – L 1117/L 1066 Sulzbach und wieder über die B 14 Richtung Oppenweiler und umgekehrt.

Das Landratsamt empfiehlt, die Fahrplanänderungen des Öffentlichen Personennahverkehrs während der Bauzeit zu beachten. Die Abfuhr der Mülltonnen wird für die Hauptstraße eigens geregelt, eine Anliegerinformation werde hierzu noch verteilt.

Ausführliche Informationen sind zu finden auf der Homepage des Kreises unter: www.rems-murr-kreis.de