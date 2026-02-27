Ein Gefahrgutaustritt in Filderstadt hat eine Straßensperrung zur Folge und beeinträchtigt den Busverkehr. Welche Maßnahmen die Einsatzkräfte ergreifen und ob Gefahr droht.
27.02.2026 - 16:59 Uhr
Austretendes Gefahrgut in Filderstadt hat am Freitagnachmittag Einsatzkräfte der Feuerwehr gefordert. Wie die Polizei bestätigt, ereignete sich der Vorfall im Bonländer Gewerbegebiet. Vorsichtshalber sei ein Gefahrenbereich eingerichtet worden, der auch Auswirkungen auf den Verkehr habe. Welche Risiken bestehen für die Bevölkerung?