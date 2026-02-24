Die Anna-Reich-Straße in Maichingen wird vom 2. März an zur Baustelle. Der Grund ist der Bau von drei barrierefreien Fußgängerüberwegen. Der Verkehr wird bis zum 8. April umgeleitet.

ber 24.02.2026 - 20:00 Uhr

Ab Montag, 2. März, werden drei barrierefreie Fußgängerüberwege in der Anna-Reich-Straße in Maichingen gebaut. Für die Arbeiten, die in zwei Abschnitten erfolgen, muss der Bereich bis Mittwoch, 8. April, in beide Richtungen gesperrt werden. Auch die Zufahrt zu Wohngebäuden oder Garagen ist nur eingeschränkt möglich. Der Verkehr wird während der Sperrung über die Konrad-Adenauer-Straße und die Allmendstraße umgeleitet.