Straßensperrungen Droht auf den Fildern ein Verkehrschaos?
Wichtige Straßen in Leinfelden-Echterdingen werden schon im März teilweise voll gesperrt – darunter der Zubringer zur B 27 in Stetten. Die Geduld der Autofahrer ist gefragt.
Wichtige Straßen in Leinfelden-Echterdingen werden schon im März teilweise voll gesperrt – darunter der Zubringer zur B 27 in Stetten. Die Geduld der Autofahrer ist gefragt.
Auch dieses Jahr müssen besonders Autofahrer in Leinfelden-Echterdingen die eine oder andere Geduldsprobe bestehen. Wichtige Straßen müssen wegen Bauarbeiten teilweise oder sogar voll gesperrt werden. Los geht es im März mit dem Zubringer zur B 27 in Stetten.