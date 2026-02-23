Straßensperrungen: Droht auf den Fildern ein Verkehrschaos?

Auch dieses Jahr müssen besonders Autofahrer in Leinfelden-Echterdingen die eine oder andere Geduldsprobe bestehen. Wichtige Straßen müssen wegen Bauarbeiten teilweise oder sogar voll gesperrt werden. Los geht es im März mit dem Zubringer zur B 27 in Stetten.

Aber es gibt auch gute Nachrichten: In Echterdingen muss zukünftig für die Suche nach einem freien Parkplatz weniger Zeit eingeplant werden. Das Parkleitsystem wird im März in Betrieb genommen.

Sanierung der K 1255 zwischen Stetten und Bernhausen

Im Auftrag des Landkreises Esslingen wird die Sielminger Straße (Kreisstraße 1255) zwischen Anfang März und Ende Mai saniert. Die Fahrbahn zwischen Stetten und Bernhausen weist insbesondere im Bereich der Einmündungen der B27 massive Schäden auf. Im Zuge der Bauarbeiten wird auch der Gehweg auf der Brücke erneuert. Darüber hinaus wird im Auftrag des Regierungspräsidiums Stuttgart die Auffahrrampe der Bundesstraße Richtung Stuttgart sowie die Brücke selbst saniert. Die Straße wird während der Bauzeit für den Durchgangsverkehr für acht Wochen voll gesperrt. Eine überörtliche Umleitung wird ausgeschildert.

Im Bereich zwischen der Einmündung Denkendorfer Straße bis einschließlich dem Einmündungsbereich Sielminger Straße sowie am Bauende zur Landesstraße 1208a ist die Erneuerung des Deckbelags geplant. Die Zufahrt zum Gewerbegebiet über die Einfahrt Denkendorfer Straße soll aber trotz Bauarbeiten jederzeit möglich sein. Die Sperrung der Einmündung Sielminger Straße ist nur für wenige Tage geplant.

Baustart in der Musberger Straße Mitte März

In der Musberger Straße in Leinfelden geht es laut aktuellem Planungsstand am 16. März los. Zwischen dem Kreisverkehr zur Stuttgarter und zur Schönbuchstraße und der Einmündung der Weilerwaldstraße wird die Straße im Auftrag der EnBW und der Stadtwerke für Leitungsarbeiten aufgerissen. Die Arbeiten werden größtenteils unter Vollsperrung durchgeführt. Der genaue Zeitraum ist noch ungewiss. Eine Umleitung wird über die Kirchstraße ausgeschildert.

Die Musberger Straße wird im März saniert. Foto: Philipp Braitinger

Straße zur Messe zeitweise voll gesperrt

Darüber hinaus möchte das Regierungspräsidium Stuttgart die Oberfläche der Landesstraße 1208a sanieren. Die Straße am Rande der östlichen Siedlungsgrenze von Echterdingen verbindet unter anderem die Messe mit Filderstadt. Auch für diese Bauarbeiten muss die Straße zeitweise voll gesperrt werden. Im Idealfall kann die Vollsperrung auf zwei bis drei Wochen in den Sommerferien begrenzt werden. Autofahrer sollen großräumig umgeleitet werden. Die genauen Daten für die Bauarbeiten sind noch ungewiss. Nach Möglichkeit sollen sie aber noch in diesem Jahr stattfinden, weil im kommenden Jahr der Flughafentunnel in Filderstadt für mehrere Wochen für Sanierungsarbeiten gesperrt sein wird.

Wilhelm-Hachtel-Straße ist marode

Die Wilhelm-Hachtel-Straße in Musberg ist in einem schlechten Zustand und muss erneuert werden. Die Stadtwerke wollen dort zudem den Abwasserkanal zum Teil und alle Wasserleitungen erneuern. Die Entwurfsplanung wird derzeit erarbeitet. Sie soll bis Ende März 2026 abgeschlossen sein. Anschließend erfolgen die Ausschreibungen und die Vergaben der Arbeiten bis vor der Sommerpause. Womöglich beginnen, bei einem idealen Verlauf, die Bauarbeiten ebenfalls noch vor der Sommerpause. Es wird mit einer Bauzeit von einem Jahr gerechnet. Im Zuge der Bauarbeiten wird die Straße auch umgestaltet. Wie berichtet, befürchten Anwohner, dass mit der Umgestaltung Parkplätze entfallen.

Busbahnhof: Sanierung noch in Planung

Zukunftsmusik bleibt die Sanierung des Zentralen Omnibusbahnhofes (ZOB) und der Filderbahnstraße. Wie berichtet, pochte der Gemeinderat Ende vergangenen Jahres darauf, den Planern ein sogenanntes Lastenheft an die Hand zu geben. Darin werden Anforderungen, Ziele und Spezifikationen eines Projekts beschrieben. Ziel ist es, die Kosten im Zaum zu halten. Die Abstimmung für das Lastenheft ist bereits erfolgt. Derzeit arbeite das Planungsbüro an einem Terminplan und einem Vorentwurf, teilte die Leiterin des Amts für Stadtgrün, Umwelt und Verkehrsinfrastruktur, Andrea Egner, während der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses mit. Im Sommer sollen die Pläne öffentlich vorgestellt und dem Gemeinderat zum Beschluss vorgelegt werden.

Neues Parkleitsystem in Echterdingen

Im März soll das neue Parkleitsystem in Echterdingen in Betrieb genommen werden. Die Montage der Sensorik in den Parkgaragen soll noch diesen Monat abgeschlossen werden. Momentan werden die Fundamente für die Schildermasten in der Hauptstraße und in der Leinfelder Straße hergestellt. Ziel ist es, dass Autofahrer ohne langes Suchen wissen, wo sie die nächsten freien Parkplätze finden.