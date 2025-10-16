Die Bundeswehr will mehr Rekruten – notfalls per Losverfahren. Doch was halten junge Stuttgarter davon, zufällig zum Wehrdienst verpflichtet zu werden?

Olivia Denner Carina Kriebernig Jovanna Imalski,, Carlos Simon Schmitt, 16.10.2025 - 16:24 Uhr

Die Bundeswehr sucht dringend mehr Rekruten, doch zu wenige melden sich freiwillig. Deshalb plant die Union nach dänischem Vorbild ein Losverfahren: Ein Teil der jungen Menschen soll per Zufall zum Wehrdienst verpflichtet werden. In Dänemark gilt ein ähnliches System – dort wird nur etwa ein Fünftel eines Jahrgangs tatsächlich eingezogen.