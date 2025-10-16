Die Bundeswehr will mehr Rekruten – notfalls per Losverfahren. Doch was halten junge Stuttgarter davon, zufällig zum Wehrdienst verpflichtet zu werden?

Die Bundeswehr sucht dringend mehr Rekruten, doch zu wenige melden sich freiwillig. Deshalb plant die Union nach dänischem Vorbild ein Losverfahren: Ein Teil der jungen Menschen soll per Zufall zum Wehrdienst verpflichtet werden. In Dänemark gilt ein ähnliches System – dort wird nur etwa ein Fünftel eines Jahrgangs tatsächlich eingezogen.

 

Union und SPD hatten sich zunächst auf das Losverfahren geeinigt, doch wegen Widerstands in der SPD-Fraktion wurde die Einigung überraschend nicht verkündet. Ob das Gesetz am Donnerstag im Bundestag beraten wird, ist unklar.

Wir haben dazu eine Straßenumfrage unter jungen Stuttgarterinnen und Stuttgartern gemacht, um ihre Meinung zu dem geplanten Losverfahren zu hören. Die Meinungen der jungen Stuttgarterinnen und Stuttgarter zum geplanten Losverfahren sehen Sie in unserer Straßenumfrage im Video.