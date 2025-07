Die bundeseigene Autobahn GmbH hat einen Ausschreibungsstopp für 2025 verhängt. Es fehlt Geld. Wie das in der Belegschaft ankommt.

dpa 18.07.2025 - 10:32 Uhr

Berlin - Der Gesamtbetriebsrat der Autobahn GmbH warnt vor drastischen Folgen einer Unterfinanzierung der bundeseigenen Gesellschaft. "Ohne eine verbindliche und langfristige Finanzierungszusage droht nicht nur ein Investitionsstau mit gravierenden Folgen für die Verkehrssicherheit und Mobilität, sondern auch ein erheblicher Reputationsverlust für alle Beteiligten", heißt es in einem Brief des Betriebsrats an Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU). Das Schreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.