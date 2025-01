Das winterliche Wetter hat auf der Autobahn 8 für Risse und Schlaglöcher gesorgt. Um die zu beseitigen, wird am Mittwoch tagsüber eine Fahrspur auf Höhe des Stuttgarter Flughafens gesperrt . Bei der Anfahrt zur Reisemesse CMT drohen Staus.

Christian Milankovic 21.01.2025 - 09:39 Uhr

Autofahrer auf der A 8 und Messebesucher auf der Anreise zur Reisemesse CMT auf den Fildern müssen sich am Mittwoch, 22. Januar, auf Einschränkungen gefasst machen. Weil die Witterung der vergangenen Wochen nicht spurlos an der Autobahn auf Höhe des Flughafens und der Messe vorbeigegangen ist, und sich Risse und Schlaglöcher aufgetan haben, rücken Bautrupps an. Die müssen in Fahrtrichtung Ulm „den Asphalt des rechten Fahrstreifens kurzfristig erneuern“, meldet die Autobahngesellschaft.