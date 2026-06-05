Eigentlich ist die Stadtverwaltung um Oberbürgermeister Matthias Knecht stolz auf ihren neuen Blitzer in der Schwieberdinger Straße. Fast unmittelbar nachdem Merve und Selin durch ein illegales Straßenrennen im März 2025 ermordet wurden, begann die Stadt mit den Planungen für die neue Anlage – um den Verkehr sicherer zu machen und ein Zeichen zu setzen. Rund ein Jahr später ist die Messanlage bereits in Betrieb – für einen derart bürokratischen Vorgang beinahe Rekordtempo. Doch die Freude über das erfolgreich umgesetzte Projekt wird getrübt.