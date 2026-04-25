Drängler, Lichthupe, Parkplatzstress: 98 Prozent der Autofahrerinnen und -fahrer platzt beim Fahren auch mal der Kragen. Was sie besonders ärgert, zeigt eine aktuelle Befragung.
25.04.2026 - 05:37 Uhr
Heidelberg - Ob auf dem Land oder in der Großstadt: Drängler und aggressive Fahrer sind laut einer Umfrage auf deutschen Straßen am unbeliebtesten. Dafür wurden 1.006 Autobesitzerinnen und -besitzer gefragt, worüber sie sich beim Autofahren am meisten ärgern. Die Befragten konnten mehrere Antworten auswählen.